Новую школу в Могилеве откроют 1 сентября

14 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Строительные работы в новом здании СШ №46 в микрорайоне Казимировка вышли на финишную прямую. Учреждение образования (первый пусковой комплекс) откроется на полгода раньше запланированного срока - 1 сентября, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по образованию администрации Ленинского района Могилева Инна Козлова.

"Строители уже завершают внутренние отделочные работы, параллельно в кабинетах и учебных классах ведется монтаж технологического оборудования, сборка и установка новой мебели. У нас нет сомнений, что 1 сентября новая школа распахнет двери для детворы микрорайона Казимировка. Уже подано около 600 заявлений на обучение от родителей, сформировано 7 первых классов. А всего учебное заведение готово принять 1020 школьников".

В рамках проекта "Электронная школа" здесь предусмотрено создание образовательной информационной среды на основе облачных технологий, будут внедрены электронные образовательные ресурсы, современные технологии информационной безопасности. Новая школа будет оснащена компьютерным и интерактивным оборудованием, здесь созданы безбарьерная среда и развитая спортивная инфраструктура. Проектом заложена просторная столовая, спортивный, гимнастический и актовый залы. Поскольку школа находится в большом спальном развивающемся микрорайоне, предусмотрены спортивные и детские игровые площадки. Построены стадион и беговые дорожки.

Второй пусковой комплекс предусматривает в 2020 году ввод в строй бассейна с переходной галереей.

Как сообщили в главном управлении по образованию Могилевского облисполкома, в 2019 году планируется также ввод в эксплуатацию после реконструкции с модернизацией яслей-сада в агрогородке Восход со строительством пристройки на 50 мест, детского сада на 40 мест в агрогородке Добрейка Шкловского района, двух жилых домов для семей, воспитывающей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Бобруйске и Осиповичском районе.

В 2020 году планируется начать строительство двух детских садов по 240 мест в 7-м микрорайоне Бобруйска и микрорайоне Спутник Могилева.-0-