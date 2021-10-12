Новую систему контроля за выбросами в воздух запустят на Новополоцкой ТЭЦ

12 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. На Новополоцкой ТЭЦ на вторую дымовую трубу внедряют автоматизированную систему контроля (АСК) за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Витебскэнерго".

На объекте уже закончены строительно-монтажные работы. Сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы, после которых состоятся приемно-сдаточные испытания и ввод системы в эксплуатацию.

АСК представляет собой информационно-измерительную систему, состоящую из аналитического оборудования и других устройств. Они выполняют непрерывное измерение и регистрацию концентраций и выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух. Система позволит мониторить состояние окружающей среды, оценивать эффективность мероприятий по снижению воздействия загрязняющих веществ на состояние воздуха, а также подготовить отчетность и исчисление налога за выбросы.-0-