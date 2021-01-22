Новую технику закупят для ремавтодоров и зеленстроев столицы

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году Минск выделяет средства на закупку новой техники для использования ремавтодорами и зеленстроями столицы при благоустройстве улиц, парков и скверов. Об этом заявил сегодня заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Дороховича, соответствующий разговор состоялся накануне у председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. "Мы должны спокойно проработать этот вопрос. На весну-лето выделены деньги на закупку техники для ремавтодоров и зеленстроев, чтобы мы укрепили их базу самым серьезным образом, и они могли выполнять поставленные задачи", - сказал он.

В ближайшее время будет проведено заседание горисполкома, на котором утвердят подрядчиков - "Горремавтодор Мингорисполкома" и "Минскзеленстрой". От них, в свою очередь, требуется заранее оценить потребность в технике. "Только прошу: объективно. Чтобы эта техника не стояла. Лишнего не просить", - добавил Александр Дорохович.-0-