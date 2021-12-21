Новую технологию лечения грыжи внедрили в Витебском областном центре

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебском областном клиническом специализированном центре внедрена современная технология лечения паховых грыж. Пациенту успешно выполнена операция по тотальной экстраперитонеальной герниопластике паховых грыж с использованием сетчатого импланта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Операцию провели врач-хирург Артем Табунов и старший преподаватель кафедры общей хирургии Витебского государственного медицинского университета Виталий Скоморощенко.

Специфика эндовидеохирургической тотальной экстраперитонеальной герниопластики заключается в том, что операция проводится через 3-4 эндоскопических прокола, что обеспечивает максимальный косметический эффект. Из одного доступа за одну операцию можно ликвидировать грыжи передней брюшной стенки различной локализации. Вмешательство проводится предбрюшинно без хирургического доступа и манипуляций в брюшной полости, что полностью исключает развитие спаечного процесса в брюшной полости. Кроме того, операция не требует общего наркоза, а проводится под спинальной анестезией.-0-

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