Новую традицию заложили увольняющиеся в запас десантники в Витебске

10 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Церемония чествования и увольнения в запас военнослужащих 103-й гвардейской отдельной воздушно-десантной бригады, которые выслужили установленный срок, состоялась сегодня в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония прошла на площади Победы у монумента воинам-освободителям, партизанам и подпольщикам. После этого бойцы возложили цветы к скульптурной композиции в честь воинов-десантников, которая появилась осенью прошлого года. Это станет новой традицией для военнослужащих витебской бригады, увольняющихся в запас.

Во время церемонии чествования руководство соединения поощрило наиболее отличившихся солдат, их наградили грамотами, благодарственными письмами в адрес родителей, фамилии некоторых бойцов занесены в книгу почета воинской части. Сегодня ушли на гражданку более 500 десантников, при этом свыше 100 из них решили продолжить службу по контракту.

Командир бригады Вадим Шадура поблагодарил солдат за проявленные мужество, стойкость и выносливость во время службы. "Та закалка, которую вы получили в прославленном соединении, на всю жизнь. Не забывайте армейскую крепкую дружбу, бригаду и своих товарищей", - добавил он.

Один из тех, кто сегодня сможет сменить военную форму на обычную одежду, гвардии сержант Алексей Лычев. Его призвали в армию в ноябре 2017 года. Парень тогда окончил колледж и начал работать по специальности. "Служить хотел, старался попасть в десантные войска. Тем более и папа служил в этом роду войск в Бресте, и очень хотел, чтобы и я прошел через них. В итоге меня забрали в разведроту, - рассказал Алексей. - Кто бы что ни говорил о службе в армии, она нужна, закаляет. Ты еще больше начинаешь ценить родителей, близких, друзей, которые тебе пишут и звонят. Появляются и новые из числа сослуживцев". Молодой человек собирается пойти служить в органы внутренних дел и получить высшее образование.

Бойцы из этого призыва за время службы приняли участие в международных соревнованиях, различных республиканских и областных мероприятиях. Военнослужащие освоили новую технику, которая поступила на вооружение в бригаду в прошлом году.-0-