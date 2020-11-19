Новую заставу открыли вблизи радиационно-экологического заповедника на границе с Украиной

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялось торжественное открытие пограничной заставы "Хойники" в одноименном населенном пункте, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"Новое подразделение Гомельской пограничной группы представляет собой комплекс объектов, созданных в результате реконструкции бывшего штаба ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Образованная в начале 2020 года застава охраняет около 60 км белорусско-украинской границы в Хойникском и Брагинском районах. С новосельем военнослужащих приехали поздравить председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, председатель Гомельского областного исполнительного комитета Геннадий Соловей", - рассказали в ГПК.

Как отметил на торжественной церемонии Анатолий Лаппо, сегодня особое внимание уделяется обустройству госграницы Беларуси, ее инженерному оборудованию, совершенствованию и развитию пограничной инфраструктуры. Большую помощь в этом оказывают органы власти различного уровня, предприятия и организации по всей стране. "Сегодня пограничная застава "Хойники" - образец комплексного применения разнородных сил и средств в охране государственной границы. Застава занимает особое место в обеспечении пограничной безопасности на участке Полесского государственного радиационно-экологического заповедника и в ближайшее время будет дооснащена современной техникой и сигнализационными средствами", - сказал он.

При реконструкции объектов учитывались все особенности службы пограничников на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Кроме того, для эффективной подготовки военнослужащих возведены городок пограничной службы и спортивные объекты. Позаботились и о бытовых условиях: в просторных помещениях для сна и отдыха, приема пищи установлена удобная мебель и бытовая техника, построена баня с бассейном. Также в подразделении оборудованы закрытые боксы для хранения и ремонта техники, заправочная станция, современная автономная система отопления и другие важные объекты инфраструктуры. Территория оснащена техническими средствами охраны.

На пограничной заставе создан центр мониторинга, который онлайн позволяет дистанционно контролировать свыше 100 км границы с Украиной при помощи различных систем охраны и наблюдения.

"Главная особенность подразделения в том, что государственная граница охраняется на территории с повышенным радиационным фоном. Для безопасного выполнения задач на загрязненной территории и своевременного обнаружения источников радиоактивного излучения пограничная застава укомплектована новейшими образцами техники, индивидуальными средствами защиты, - отметили в ведомстве. - Значительно помогла пограничникам реализация международного проекта между Госпогранкомитетом Беларуси и Министерством энергетики США по сотрудничеству в сфере предотвращения незаконного оборота ядерных материалов и других радиоактивных веществ".-0-

Фото Госпогранкомитета