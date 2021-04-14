Новые аллеи, благоустройство и товарищеский матч - БРСМ Гомельской области готовится к субботнику

14 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 40 мероприятий по наведению порядка на земле запланировали активисты БРСМ Гомельской области в республиканский субботник 17 апреля, сообщили БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Трудовым настроем уже заряжаются волонтеры движения "Доброе сердце", бойцы студотрядовского движения, молодежных отрядов охраны правопорядка, участники проектов и программ союза молодежи. У всех одна задача - благоустройство и озеленение парков, посадка саженцев, наведение порядка у мест памяти и на территориях своих первичных организаций и социальных учреждений.

К примеру, активисты Житковичского района заложат аллею семейных деревьев в микрорайоне №10 райцентра. Участники продолжат республиканский проект "Парк (аллея, сквер) семейных деревьев" и высадят более 30 деревьев. Каждое из них затем украсят именной табличкой. Свое деревце посадят 10 многодетных и молодых семей, проживающих на территории микрорайона.

В Калинковичском районе молодые люди займутся обработкой коры деревьев яблоневого сада в КСУП "50 лет БССР". Отряд из более чем 100 человек наведет порядок на городском кладбище, уделив особое внимание захоронениям ветеранов и участников Великой Отечественной войны.

Активисты Гомельского района наведут порядок на территории, прилегающей к футбольной площадке в поселке Юбилейный. К полезному делу привлекут волонтеров и подростков, состоящих на учете в ИДН ОВД Гомельского райисполкома. Запланирована уборка мусора, сухой растительности, тротуарных дорожек. После трудовой акции участники субботника проведут товарищеский матч по футболу, будет организовано чаепитие. Мероприятие проводится совместно с Гомельским райкомом БРСМ, комиссии по делам несовершеннолетних и отделом спорта и туризма Гомельского райисполкома.

"Наведение порядка на земле - дело каждого гражданина нашей республики. И молодежь не исключение. Данные акции мы проводим не только в дни субботников, а на протяжении всего года. Например, только за первый квартал мы провели более 100 подобных мероприятий. Особое внимание уделяем сохранению историко-культурного наследия нашего региона. Волонтеры движения "Доброе сердце" делают все возможное, чтобы поддерживать наше историческое достояние в надлежащем состоянии", - рассказала первый секретарь Гомельского обкома БРСМ Вероника Гудкова.-0-