Новые аппараты УЗИ установили в Столине и Давид-Городке

31 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе (Брестская область) установили два новых аппарата УЗИ, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач центральной районной больницы Виктор Мойсюк.

"Два аппарата УЗИ эксперт-класса фирмы Samsung уже заработали. Спонсорскую помощь в их приобретении оказало ОАО "Савушкин продукт". Один аппарат установили в столинской больнице рядом с приемным отделением, что позволит проводить и экстренные, и плановые диагностические обследования. Второй - в давид-городокской поликлинике", - рассказал Виктор Мойсюк.

Оборудование нового поколения позволяет с высокой точностью диагностировать заболевания органов брюшной полости, грудной клетки, щитовидной железы, сосудов, проводить внутриполостные обследования. Также приобретены специальные датчики, позволяющие выполнять пункции предстательной железы, объемных жидкостных образований брюшной и грудной полостей, забрюшинного пространства под УЗИ-контролем.

"С помощью датчиков можно проводить некоторые малоинвазивные оперативные вмешательства. Очень важен онкоскрининг, то есть диагностика злокачественных опухолей на ранних стадиях. В свете пандемии коронавируса расширились возможности для обследования органов грудной клетки (легких, плевральной полости), чтобы оценить их структурные изменения и принимать конкретные решения", - подчеркнул главврач ЦРБ.

В ближайшее время автопарк районной больницы пополнится новеньким реанимобилем. В его приобретении также помогает "Савушкин продукт". "Сейчас проводится процедура закупки. Учитывая отдаленность нашего района, реанимобиль значительно улучшит условия для транспортировки пациентов в медучреждения Пинска, Бреста и Минска", - пояснил Виктор Мойсюк.

Кроме того, в столинской больнице завершили модернизацию помещений для установки компьютерного томографа. Приобретение оборудования ожидается до конца года.-0-