Новые автобусы пополнили автопарк общественного транспорта Могилева

30 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новые автобусы отечественного производства пополнили автопарк общественного транспорта Могилева. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель директора по пассажирским перевозкам Могилевского филиала "Автобусный парк №1" ОАО "Могилевоблавтотранс" Григорий Барановский.

"Всего закуплено 17 новых автобусов МАЗ 203016 зеленого цвета. 8 единиц уже вышли на линии, оставшиеся начнут работу на маршрутах на следующей неделе, - отметил Григорий Барановский. - Общественный транспорт - это своего рода артерии города, нарушение работы которых приводит к неудобствам граждан. Для нас важно вовремя доставлять людей, обеспечивать качественные и безопасные перевозки. Обновление парка позволяет сократить количество сходов автобусов с линий из-за технических неисправностей - новая техника реже ломается, главное вовремя проходить необходимые ТО и следить за ее состоянием. Серьезное внимание уделяем и другому имеющемуся автотранспорту - проводим своевременные ремонты, необходимое обслуживание".

Новые автобусы будут обслуживать город Могилев и пригород. Всего до конца года в области планируют закупить 80 единиц новой техники.

"Наши новинки выделяются среди других автобусов не только внешним видом. Это более экологичный транспорт, который позволяет сократить количество выбросов в атмосферу. Кроме этого, здесь установлены автоматические коробки передач, сделано панорамное лобовое стекло - это добавит удобства, комфорта и безопасности в работу водителей. Оборудован общественный транспорт и для пассажиров с ограниченными физическими возможностями и мам с колясками - специальные поручни, широкие площадки. Комфорт для всех категорий граждан - одно из важных составляющих работы общественного транспорта города".

На сегодняшний день, за исключением пополнения, автопарк Могилевского филиала "Автобусный парк №1" ОАО "Могилевоблавтотранс" насчитывает почти 250 единиц техники, которые обслуживают маршруты в областном центре, Могилевской области. Также выполняют пассажирские перевозки по междугородним и международным линиям, например в город Смоленск Российской Федерации.-0-