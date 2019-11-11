Новые блюда для весеннего меню тестируют в минских школах и гимназиях

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять новых блюд для меню учреждений образования проходят тестирование в 18 пищеблоках школ и гимназий Минска. Самые востребованные будут включены в перечень наименований для питания на весенний период, сообщили БЕЛТА в Санитарно-эпидемиологической службе Минска.

Для максимального охвата горячим питанием учащихся в учреждениях образования специалисты главного управления потребительского рынка Мингорисполкома совместно с технологами Комбината школьного питания Минска разработали новые блюда и изделия для питания учащихся 1-11-х классов. При этом учитывались принципы здорового и рационального питания.

В рационы учащихся планируется включить следующие блюда: "Творожно-яблочную запеканку", "Суп молочный "Минский", "Галки рыбные запеченные", "Шницель "Лянок", "Ленивые колдуны", "Биточки "Белорусские", "Чай с сиропом шиповника с рябиной обыкновенной", маффин "Його-шик" и сладость мучную "Штучка карамельная".

Апробация разработанных блюд осуществляется в пищеблоках школ и гимназий каждого из районов столицы. По результатам анкетирования наиболее востребованные новинки будут включены в примерное двухнедельное меню на весенний период. Родителей или иных законных представителей просят оставлять отзывы и предложения по включению блюд в школьное питание.

При разработке блюд были учтены требования постановления Совета Министров Беларуси от 7 августа 2019 года №525 "Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований" в части использования продуктов, разрешенных и рекомендуемых для питания детей, кулинарных изделий, щадящих по химическому составу и применяемым технологиям приготовления.-0-