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Новые детские дома семейного типа откроются в Жлобине и Ельске

Регионы 20.12.2018 | 20:03
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20 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два новых детских дома семейного типа - в Жлобине и Ельске - планируют открыть 26 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гомельского облисполкома.

В Жлобине супруги Анисковец в новом доме будут воспитывать пятерых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от года и пяти месяцев до 14 лет. Кроме того, у Татьяны и Михаила двое родных детей 17 и 18 лет. Сейчас они учатся в колледжах в Жлобине и Лоеве.

Новоселье в Ельске отпразднует большая семья Логвиновых. У Натальи и Дмитрия - восемь детей от года до 13 лет: пятеро усыновленных и трое оставшихся без попечения родителей. В семье любят садоводство и музыку.

"Построены оба детских дома семейного типа на паритетных началах республиканского и областного бюджетов. Затраты составили более Br350 тыс. в Жлобине и Br370 тыс. в Ельске", - отметили в главном управлении образования.

Всего же в Гомельской области проживают 3 тыс. 687 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 2 тыс. 969 детей (80,5%) воспитываются в семьях - приемных, опекунских, детских домах семейного типа.

В регионе функционируют 45 детских домов семейного типа. К слову, еще в 2006 году их было лишь три. Как рассказали в главном управлении, в 2007-2010 годах восемь детских домов семейного типа были построены по госпрограмме "Дети Беларуси". С 2011 года финансирование велось за счет средств Государственной инвестиционной программы: построены здания для 15 таких домов. Кроме того, возводились в регионе детские дома семейного типа за счет спонсорских средств. Еще три размещены в зданиях, принадлежащих родителям-воспитателям.-0-

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Ельск, Жлобин
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