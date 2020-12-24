Новые дошкольные учреждения откроются в Минской области 30 декабря

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре детских сада распахнут свои двери в Минском районе в преддверии Нового года. Открытие состоится 30 декабря в Михановичах, Мачулищах, Сенице и Хатежино, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Все учреждения построены за счет республиканского и областного бюджетов. В них созданы условия для всестороннего развития детей. Ребята смогут заниматься в современных физкультурном, тренажерном и музыкальном залах, посещать бассейн, обучаться в компьютерном классе. Кроме того, детские сады будут оказывать широкий спектр дополнительных образовательных услуг.

Также в них предусмотрены кабинеты учителя-дефектолога и педагога-психолога, ресурсные центры для педагогов, методический кабинет, оснащенные современным технологическим оборудованием пищеблоки и медицинские блоки.

Михановичский ясли-сад №2 рассчитан на 230 малышей, для которых укомплектованы 12 групп (три группы для детей в возрасте от 2 до 3 лет, четыре - от 3 до 4 лет, три - от 4 до 5 лет, две - от 5 до 6 лет).

На такое же количество воспитанников рассчитаны Мачулищанский детский сад №3 и Хатежинский ясли-сад. В первом пять групп предназначены для детей от 3 до 4 лет, четыре - от 4 до 5 лет, три - от 5 до 6 лет. В Хатежино четыре группы - для детей от 2 до 3 лет, четыре - от 3 до 4 лет, две - от 4 до 5 лет, две - от 5 до 6 лет.

Детский сад агрогородка Сеница рассчитан на 150 малышей, для которых укомплектованы 8 групп (четыре младших и по две средних и старших).-0-