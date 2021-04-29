Новые экотропы появятся в каждом районе Минска в текущем году

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые экологические тропы появятся в текущем году в каждом районе Минска. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП "Минскзеленстрой" Анжелика Пузанкова.

"Сейчас в городе насчитывается 11 оборудованных познавательных маршрутов, которые проходят через экологические системы и памятники природы, но вскоре их количество увеличится. В текущем году экологические тропы появятся в каждом столичном районе. Места выбраны, работы в некоторых уже ведутся. Во время их обустройства территорию очистят, оборудуют дорожки, установят малые архитектурные формы, информационные стенды. Все это планируют сделать к осени", - рассказала Анжелика Пузанкова.

Так, новые экотропы появятся в парке Дививелка во Фрунзенском районе, на острове Цнянского водохранилища в Советском районе, в Севастопольском парке в Первомайском районе, на берегу Чижовского водохранилища в Заводском районе, на полуострове в парке имени Н. Грековой в Ленинском районе, вдоль Свислочи за РНПЦ "Мать и дитя" в Центральном районе, вдоль ул.Казинца за Белой дачей в Октябрьском районе и в лесопарке Степянка в Партизанском районе, обустройство тропы продолжат вдоль реки Лошица в Московском районе.

Как отметила руководитель службы по благоустройству, при проектировании новых экологических маршрутов учитываются особенности определенной территории, поэтому проекты троп в каждом районе индивидуальные.-0-