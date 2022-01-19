Новые эндоскопы получили больница и поликлиники Пинска

19 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новое эндоскопическое оборудование приобретено для Пинска, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Пинской центральной поликлинике. Аппараты закупили для Пинской центральной больницы, центральной поликлиники и городской поликлиники №1. Из городского бюджета на приобретение оборудования выделили более Br275 тыс., из областного - около Br216 тыс. Новые эндоскопы используются для исследования желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы. "Раньше мы использовали фиброволоконные аппараты, которые уже исчерпали свой ресурс. Проводится планомерная замена на более современное видеоэндоскопическое оборудование. Оно позволяет лучше видеть картинку, выявлять заболевания, в том числе онкологические, на более ранних стадиях. Аппараты более качественные и с лучшей разрешающей способностью", - пояснил заведующий эндоскопическим отделением Пинской центральной больницы - главный внештатный эндоскопист Пинска Владимир Дорошко. В городскую поликлинику №1 поступила эндоскопическая система с видеогастроскопом и видеоколоноскопом. Центральная поликлиника получила видеогастроскоп. Пинскую центральную больницу оснастили комплексом оборудования. Речь идет о мобильном видеобронхоскопе и видеогастроскопе. Пинским медикам в пандемию особенно нужен был мобильный бронхоскоп, который можно перемещать в красную зону. "К нам поступают пациенты с пораженными легкими. Очень нужен был этот аппарат для диагностики и лечения больных коронавирусом", - подчеркнул Владимир Дорошко. Все это оборудование пришло в Пинск в конце 2021 года и в нынешнем январе.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!