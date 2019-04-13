Новые фонтаны появятся в Минске в этом сезоне

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два новых фонтана - в районе Национальной библиотеки и у здания Верховного суда - запустят в Минске в этом сезоне, который начнется 26 апреля, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер УП "Минскзеленстрой" Владимир Бабивский.

Фонтан по ул. Жасминовой в районе Национальной библиотеки будет светомузыкальным. Динамика струй и света здесь программируется по типу фонтанов солнечной Испании, создавая красивое зрелище. "Фонтан очень необычный, с лазерным шоу, музыкальным сопровождением, мелкой водяной пылью", - рассказал Владимир Бабивский.

До конца года начнется реконструкция фонтана на ул.Пулихова, разработаны проекты обновления фонтанов у Дворца спорта и над торговым центром "Столица". Работы здесь начнутся в 2020 году.

Как сообщалось, некоторые минские фонтаны в нынешнем сезоне по выходным и праздничным дням станут работать дольше, чем обычно. Новый график размещен на сайте предприятия "Минскзеленстрой". В частности, до полуночи будут радовать минчан и гостей столицы фонтаны "Минск-Арены" (пр.Победителей, 111), "Времена Года" (вдоль домов №9-17 на пр. Победителей), "Москва" (пр. Победителей, 13), "Юбилейный" (пр. Победителей, 19), "Амфитеатр" (пр. Победителей, 4), "Столица" (пл. Независимости), "Оперный" (пл. Парижской коммуны, 1), "Каскад" (у музея истории Великой Отечественной войны). Водный гейзер "Парус" в парке Победы в выходные, а также в пятницу будет включаться в 15.00-17.00, 19.00-21.00, 23.00-24.00.

Всего на балансе предприятия находятся 34 фонтана. В их числе фонтан-ширма - с распылом воды веером на 180 градусов (в районе Национальной библиотеки ближе к ул. Ф. Скорины), величественный фонтан перед Национальным академическим Большим театром оперы и балета, лидер по количеству струй на площади Независимости, самый мощный и высокий фонтан на воде - "Парус" (почти половина его струй взмывают над Комсомольским озером более чем на 20 м), самый старинный - "Мальчик с лебедем" в Александровском сквере (установлен в 1874 году, а в 2016-м отреставрирован).

Начинают работу фонтаны с 10.00-12.00 в зависимости от дня недели. В предыдущие годы их отключали в 20.00-21.00.-0-