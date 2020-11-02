Новые ясли-сад готовятся к открытию в Смолевичах

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичах 6 ноября откроется еще одно дошкольное учреждение - ясли-сад №7 "Буслик", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

Учреждение рассчитано на 230 малышей. Для ребят уже полностью укомплектованы 12 уютных групп, две из которых будут посещать малыши в возрасте от 2 до 3 лет, четыре группы предназначены для детей от 3 до 4 лет, еще по три - 4-5 лет и 5-6 лет.

Условия для всестороннего развития маленьких жителей Смолевичей созданы отличные: ребятам понравится заниматься в современных музыкальном, тренажерном и физкультурном залах, учиться плавать в бассейне. В саду оборудован современный медицинский блок с двумя изоляторами, здесь будут также работать процедурный и физиотерапевтический кабинеты. Дополнительно организованы пункт коррекционно-педагогической помощи и сенсорная комната. Чтобы сделать процесс обучения интересным для малышей, в учреждении будут открыты интерактивная комната и арт-студия.

Развиваться физически, усваивать Правила дорожного движения в игровой форме дети будут и на прилегающей территории, где оборудованы специальные площадки. А для большей безопасности малышей в холлах и на пищеблоке установлена система видеонаблюдения, на входах - домофонная система.

Отличительной особенностью дошкольного учреждения, расположенного в ключевом районе развития белорусско-китайского сотрудничества - недалеко от индустриального парка "Великий камень", станет Центр белорусско-китайской культуры. Здесь у детей дошкольного возраста будут формировать интерес к культурному, природному, историческому наследию двух стран.

Ясли-сад построены за счет республиканского и областного бюджетов. Генподрядной организацией выступило ЗАО "ПМК-55".-0-