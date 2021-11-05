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05 ноября 2021, 11:47

Новые ясли-сад с бассейном открылись в столичном ЖК "Минск Мир"

Фото представительства МТРК "Мир" в Беларуси
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5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ясли-сад №578 сегодня торжественно открылись в жилом комплексе "Минск Мир" в столице. Это еще один подарок горожанам в преддверии 7 ноября, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Совета Республики Наталья Кочанова поздравила горожан и администрацию нового учреждения с открытием. "В канун праздника 7 Ноября по инициативе главы государства традиционно делаются подарки для жителей нашей страны. И сегодня во всех регионах открываются новые объекты и те, которые прошли модернизацию, реконструкцию, капремонт. И этот подарок очень значимый, потому что он - для наших деток. А вы знаете, какое внимание уделяется у нас семьям, воспитывающим детей", - сказала Наталья Кочанова. Она также поблагодарила Мингорисполком и всех причастных к строительству. "Я уверена, что здесь созданы все условия для развития наших детей. Но главное - не стены, а коллектив", - добавила глава верхней палаты парламента. Она пожелала руководителю нового учреждения Ольге Лешкович, чтобы ребята, которые будут воспитываться в яслях-саде, потом много лет вспоминали о них с теплом. А родители были спокойны и уверены, что дети здесь в безопасности.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев обратил внимание: каждый новый детский сад - это показатель того, что у Беларуси есть будущее. Он уверен, что и в этом учреждении малышей научат главному: не только читать и писать, но и уважать родителей и всех окружающих, любить свою страну.

Сад рассчитан на 230 мест, в нем две ясельных группы по 15 малышей и 10 групп по 20 детей. Все они уже сформированы, но учреждение будет запускаться поэтапно. Сейчас дети на адаптации, чтобы и малыши, и мамы спокойно вошли в воспитательный процесс, а к концу года садик выйдет на полную мощность.

"Наше яркое и красочное учреждение отлично влилось в архитектуру жилой застройки. Но, конечно, шаговая доступность - то, на что прежде всего смотрят родители. А теплота и уют, улыбки, которыми будут наполнены наши ясли-сад, добавят любви к учреждению, - рассказала заведующая яслями-садом Ольга Лешкович. - Группы все укомплектованы, возможно, с приростом населения они будут больше".

Очередь формируется через службу "Одно окно" по дате постановки. Теоретически, попасть сюда могут даже те, кто официально зарегистрирован в другом населенном пункте Беларуси. Но, конечно, самая острая необходимость записаться в эти ясли-сад - у родителей малышей, которые проживают в близлежащих домах - в квартале "Южная Европа". В новом районе масштабной жилой застройки потребность в детских дошкольных учреждениях большая. Первое из них - ясли-сад №49 - открылось в ЖК "Минск Мир" в сентябре 2019 года. И тогда уже был ажиотаж. В октябре 2021 года после капитального ремонта открылись ясли-сад №249 на 150 мест. На данный момент в Октябрьском районе, к которому относится "Минск Мир", дошкольные учреждения укомплектованы в среднем на 111%, ближайшие к микрорайону загружены на 135-145%.

Мама трехлетнего Вани Татьяна Филиппова - одна из тех, кому посчастливилось перевести своего ребенка в садик поближе к дому. "Мы недавно получили ключи от новой квартиры в "Минск Мире". И я рада, что мой сын будет ходить в садик возле дома, тем более что тут созданы все современные условия не только для воспитания, но и творческого развития, оздоровления детей", - отметила мама. Для нее этот объект имеет двойное значение: женщина сама скоро начнет здесь работать учителем-дефектологом.

Генподрядчик СУ 200 ОАО "Стройтрест №35" справился с возведением менее чем за полтора года. Строили не по типовому проекту - здание с бассейном трехэтажное, с соблюдением всех требований безбарьерной среды (электрический подъемник и пандусы на крыльце главного входа, пониженные борты на выходах, устройство санузлов для детей с ограниченными возможностями на первом этаже, даже покрытие полов на всех этажах гомогенное, нескользящее). Безопасности пребывания детей здесь уделено особое внимание. Взять, к примеру, перила лестниц - высокие и массивные. Ни перемахнуть, ни пролезть, ни застрять. Вся территория яслей-сада огорожена, на калитке установлен магнитный замок, а по периметру работают камеры видеонаблюдения.

Что до начинки, то кроме шикарного бассейна с подогревом, душевыми и прочими удобствами есть два универсальных музыкальных зала со смонтированной акустической системой, физкультурный зал, компьютерная комната, "Лего"-техника, мониторы и интерактивная доска, площадка для изучения ПДД, кабинеты для персонала, психологов и дефектологов, современный пищеблок с подсобными помещениями и лифтом для подачи пищи. В каждой группе - отдельные спальни, санузлы, раздевалки. Во дворе - теневые навесы с кладовыми для хранения игрушек, малые архитектурные формы, физкультплощадка, зона гимнастического комплекса - и все с резиновым покрытием.

На строительство было потрачено (с учетом индексации) чуть более Br9,4 млн.

Ясли-сад №578 стали 467-м госучреждением в сети дошкольного образования Минска. В нее входят не только учреждения общего назначения, но еще и 14 дошкольных центров развития ребенка, 25 санаторных учреждений, 13 специальных.

Число воспитанников дошкольных учреждений Минска росло с 2017 года, но в 2020-м произошел небольшой откат (с 101,8 тыс. в 2019/2020 учебном году до 98,1 тыс. в 2020/2021-м). В 2021/2022 учебном году детские сады посещают 91 тыс. воспитанников. В Минске 93,5% детей раннего и дошкольного возраста получают дошкольное образование - самый высокий показатель по стране. Но проблема переполненных садов существует. Большинство укомплектованы детьми сверх нормативной наполняемости групп: в 2021/2022 учебном году наполняемость - 116%.Особенно такая ситуация характерна для микрорайонов, где активно строят жилье (Ленинский, Московский, Октябрьский, Первомайский, Фрунзенский, Центральный районы). Поэтому обновлению базы, возведению новых детских дошкольных учреждений уделяется особое внимание.

В июле 2021 года введено в эксплуатацию учреждение дошкольного образования на 230 мест во Фрунзенском районе; в ноябре 2021 года - учреждение на 230 мест в Октябрьском районе.-0-

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