Новые ясли-сад с бассейном открылись в Минске

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске одним дошкольным учреждением стало больше - сегодня в Первомайском районе торжественно открылись ясли-сад №571, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новое учреждение по ул. Ф.Скорины, 7 строили год и закончили в апреле 2020-го. Объект обошелся более чем в Br9,2 млн. Заказчиком выступило УКС Мингорисполкома, подрядчиком - филиал "СУ-7" ОАО "Стройтрест №4".

Как отметили в администрации Первомайского района, в перспективе в каркасном трехэтажном здании с просторным двором и 14 игровыми площадками будут делать первые шаги социализации и готовиться к школе 265 воспитанников одновременно. Пока (на 1 июля) по заявительному принципу выдано 200 направлений для определения детей в новое учреждение. Места еще есть, и выдача направлений пока не завершена - она осуществляется до 1 августа.

Ясли-сад рассчитаны на 14 групп, в том числе 3 - для детей от 2 до 3 лет. Предусмотрены и две группы для детей с особенностями психофизического развития - например, у кого есть трудности в обучении, нарушение функций двигательного аппарата. Вся образовательная среда в учреждении создавалась с соблюдением требований безбарьерности, доступности для детей с особенностями в развитии.

Кроме групповых комнат в здании имеются помещения для медицинского обслуживания, административно-хозяйственного и вспомогательного назначения и пищеблок. Есть 2 физкультурных зала, бассейн, музыкальный зал, кабинеты педагога-психолога, учителя-дефектолога, пункт коррекционно-педагогической помощи, компьютерная игровая.-0-