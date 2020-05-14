Новые комплексы для сушки древесины запустят в Брестском, Столинском и Телеханском лесхозах

14 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В трех лесхозах Брестской области в этом году заработают современные комплексы для сушки древесины, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Илья Шпак.

Брестское ГПЛХО в этом году наметило запуск четырех лесосушильных комплексов. Один из них уже заработал в Дрогичинском лесхозе. Производство налажено на полную мощность. В ближайшее время сушилки введут в эксплуатацию Столинский и Телеханский лесхозы. Ориентировочно летом подобный комплекс заработает в Брестском лесхозе.

"Благодаря современным сушильным комплексам улучшится сохранность продукции. Высушенная древесина менее подвержена грибковым поражениям, синеве. Также это позволит увеличить объемы перевозки продукции и реализации с большей добавленной стоимостью", - отметил Илья Шпак.

Брестское государственное производственное лесохозяйственное объединение в этом году намерено инвестировать в приобретение производственного оборудования и техники. Так, в Пружанском районе вскоре откроется пеллетный завод. На предприятии уже ведутся пусконаладочные работы. Для Полесского лесхоза будет приобретено два гусеничных снегоболотохода российского производства. Их поставка ожидается летом. Один вездеход будет пассажирским на 12 мест, второй - пожарным.

"Полесскому лесхозу эти вездеходы очень нужны для помощи в тушении огня. Из-за труднодоступной местности (поймы рек, заболоченные участки) там случаются крупные пожары. Обычная техника зачастую не может подойти к очагам", - пояснил заместитель гендиректора ГПЛХО.

В лесхозах продолжается оснащение системами видеонаблюдения и внедрение средств связи в частотном диапазоне 146-174 МГц. Радиооборудование необходимо для более оперативной передачи информации о пожарах. Его уже приобрел Полесский лесхоз, на очереди - Ганцевичский, Ляховичский и Барановичский.-0-