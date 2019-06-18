Новые концепции в хирургии поджелудочной железы обсудят в Витебске

18 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Республиканская научно-практическая конференция "Новые концепции в хирургии поджелудочной железы" с международными экспертами пройдет 21 июня в Витебском областном институте развития образования, сообщили БЕЛТА в Витебском государственном медицинском университете.

На конференции эксперты поделятся опытом и результатами практической деятельности и научных исследований в области хирургии поджелудочной железы, проводимых под руководством ведущих ученых Германии, Беларуси и Украины. Среди наиболее известных и авторитетных докладчиков профессор Ханс Бегер - немецкий специалист, один из основателей современной хирургии поджелудочной железы, руководитель хирургической клиники Ульмского университета. Он выступит с докладами по проблемам лечения хронического панкреатита и опухолей поджелудочной железы.

Также своим опытом по развитию хирургической панкреатологии в Украине поделятся сотрудники Национального института хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова и ведущих медицинских учреждений Беларуси. "Форум станет своеобразной площадкой налаживания информационного обмена научного сообщества, развития международного сотрудничества", - отметили в вузе.-0-