Новые легковушки пополнили автопарк Могилевской областной структуры ДОСААФ

5 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Двенадцать новых автомобилей передали сегодня представителям подразделений ДОСААФ Могилевской области. Автопарк пополнили легковые машины Volkswagen Polo. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель областной организационной структуры ДОСААФ Александр Мазур.

"Новые легковые машины поедут во все подразделения области. На них будут практиковаться будущие водители, - рассказал Александр Мазур. - Мы стараемся создавать комфортные условия обучения. Потому что вождение - процесс сложный, курсанты нервничают. А в современной машине с высокой степенью безопасности они будут увереннее и спокойнее чувствовать себя на дорогах".

Стоимость одного легкового автомобиля - около Br24 тыс. Техника закупалась при финансовой поддержке Центрального совета ДОСААФ.

"Мы на должном уровне поддерживаем материально-техническую базу наших структур. С каждым годом у нас увеличивается поток обучающихся. В прошлом году выпустили более 6,5 тыс. водителей, из них около 4,5 тыс. получили категорию "В". Занимаемся подготовкой людей с ограниченными возможностями. Для них специально оборудованы аудитории, есть машины на ручном управлении", - подчеркнул Александр Мазур.

Такая работа в ДОСААФ Могилевской области проводится с 2013 года. За это время здесь обучили вождению около 25 людей с ограниченными возможностями. Чтобы получать теоретические знания, таким курсантам не обязательно приезжать в автошколу на занятия: есть дистанционное обучение. "Лекции можно прослушивать в интернете в режиме реального времени. У курсантов есть возможность задать вопрос, что-то уточнить. А на практических занятиях уже нужно присутствовать, эта часть обучения осталась традиционной", - отметил собеседник.

Сейчас в автопарке ДОСААФ Могилевской области всего 170 машин, из которых 100 - легковые автомобили, 12 автобусов. Все остальное - грузовые и большегрузные машины.-0-