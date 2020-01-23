Новые линии сортировки ТКО построят в Кобринском, Березовском и Лунинецком районах

23 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Новые линии сортировки твердых коммунальных отходов планируется построить в Кобринском, Березовском и Лунинецком районах в ближайшее время. Об этом сообщил сегодня на заседании Брестского облисполкома генеральный директор областного управления ЖКХ Александр Максимчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Извлечение вторичных материальных ресурсов из состава коммунальных отходов возросло до 22,6%. Кроме Брестского мусороперерабатывающего завода и сортировочного комплекса в Барановичах, в районах работают 12 линий сортировки отходов. Основной задачей сейчас является создание достаточного количества мощностей для сортировки отходов. Это модернизация существующих линий в Барановичах и Пинске, а также строительство новых - в Кобринском, Березовском, Лунинецком районах. Мы уже готовим для разработки региональных схем документацию на Оператора вторичных материальных ресурсов для финансирования этих программ", - сказал гендиректор.

В области также прорабатывается вопрос совершенствования региональных объектов захоронения. Существующие в Брестском, Барановичском, Пинском и Березовском районах полигоны предполагается расширить, а в Кобринском и Лунинецком районах - построить новые.

В настоящее время на территории Брестской области эксплуатируется 29 полигонов и 165 миниполигонов твердых коммунальных отходов. В прошлом году было рекультивировано и выведено из эксплуатации 38 объектов захоронения отходов. Практически во всех районах области установлены факты несанкционированного размещения отходов и захоронения вторичных материальных ресурсов на прилегающих к полигонам территориях.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис поручил активизировать работу по организации раздельного сбора мусора. На сегодня только 55% смешанных коммунальных отходов, поступающих на полигоны, проходят через станции сортировки. "Нужно стимулировать людей, чтобы они были заинтересованы в раздельном сборе мусора, а также создавать необходимые мощности для извлечения вторичных материальных ресурсов", - сказал губернатор.

На заседании сегодня рассматривался вопрос эффективности мероприятий по наведению порядка на земле, проведенных на территории области в 2019 году и задачах на 2020-й. В работе приняли участие заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко, помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич.-0-