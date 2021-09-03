Новые операционная и комплексы для реабилитации появятся в Гомельском госпитале инвалидов войны

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новая операционная и роботизированные комплексы для реабилитации пациентов появятся в Гомельском областном клиническом госпитале инвалидов Отечественной войны в ближайшее время. Об этом сообщил сегодня журналистам главный врач учреждения Олег Иванцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Основной профиль госпиталя - это неврологическая помощь и реабилитация. "Мы постепенно модернизируем госпиталь и превращаем его в клинику, которая будет специализироваться не только на консервативном лечении, но и хирургическом. К концу года открываем операционную с эндоваскулярными возможностями операций головного мозга. Мы будем ставить стенты в мозг. Это будет спасать людей после инсульта, предотвращать развитие дальнейшего инсульта", - рассказал Олег Иванцов.

Кроме этого, расширят в учреждении и возможности центра реабилитации. "Мы закупаем новое оборудование. Запланировано закупить очень хорошие роботизированные комплексы, которые помогут восстанавливать людей", - сказал главврач.

"Особое внимание ветеранам - людям, которые отдали стране очень многое. Для них всегда мы создаем хорошие условия в отделениях", - добавил он.

Сегодня в госпитале прошла торжественная церемония по случаю 80-летия учреждения. По словам Олега Иванцова, за эти годы в госпитале получили помощь порядка 800 тыс. пациентов. -0-