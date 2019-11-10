Новые остановочные пункты начнут работу в Минске 11 и 13 ноября

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два новых остановочных пункта начнут работу 11 и 13 ноября в Минске, сообщили БЕЛТА в ГП "Минсктранс".

С целью улучшения транспортного обслуживания пассажиров с 11 ноября по автобусному маршруту №15Д "Фогеля - ДС Уручье-2" учреждается остановочный пункт "Виталюр" при движении в направлении ДС "Уручье-2". Кроме того, на данном маршруте по будним дням в утренние часы будут выполняться дополнительные рейсы отправлением с конечного пункта "Фогеля" в 07.07, 07.21, 07.45, 08.00, 08.25, 08.39. Одновременно будет откорректировано расписание движения автобусов маршрута №15.

В связи с обустройством новых остановочных площадок по ул. Чюрлениса в Московском районе столицы (вблизи дома №16) с 13 ноября будет введен в эксплуатацию новый остановочный пункт для троллейбусного маршрута №47, автобусного маршрута №32С при движении в обоих направлениях. Ему присваивается наименование "Чюрлениса".

Остановочный пункт, расположенный на пересечении ул. Чюрлениса и Каролинского проезда, переименовывается в "Каролинский проезд", при этом отменяется его выполнение для скоростного автобусного маршрута №32С.

Также в "Минсктрансе" обращают внимание, что в том же Московском районе с 11 ноября по будним дням отменяется выполнение рейсов по автобусному маршруту №147Д "ДС Малиновка-4 - Брилевичи (Малышок)". Одновременно по автобусному маршруту №147 "ДС Малиновка-4 - Брилевичи" будет организован один дополнительный рейс отправлением от ДС "Малиновка-4" в 18.14.-0-