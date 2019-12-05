Новые остановочные пункты начнут работу в Минске в декабре

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 10 декабря в Минске введут в эксплуатацию несколько новых остановочных пунктов в микрорайонах Шабаны и Сухарево, сообщили БЕЛТА в ГП "Столичный транспорт и связь".

В связи с обустройством новых остановочных площадок по ул.Селицкого для автобусного маршрута №61 учреждаются остановочные пункты "Завод ЖБИ" в обоих направлениях в районе перекрестка ул.Селицкого и местного проезда в направлении ОП "Селицкого,11". Одновременно отменяется заезд автобусов маршрута №61 в разворотное кольцо автобусного маршрута №9 возле завода ЖБИ.

Также для автобусного маршрута №8 "ДС Сухарево-5 - Люцинская" учреждается новый остановочный пункт "Школа №56" по ул. Каменногорской при движении в направлении ДС Сухарево-5.

Для улучшения транспортного обслуживания с 27 декабря учреждается выполнение в обоих направлениях остановочных пунктов "Невский переулок" по пр.Жукова на маршруте №279 "АС Юго-Западная - Атолино" и "Гостиница "Спутник" по ул.Чкалова на маршруте №429 "ДС Дружная - Атолино".-0-