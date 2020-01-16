Новые пешеходные переходы и "спящие полицейские" появятся в Партизанском районе Минска

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый светофор, несколько пешеходных переходов и искусственные неровности появятся в Партизанском районе Минска в 2020 году, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

Как рассказал старший инженер по организации дорожного движения Леонид Харламов, все запланированные мероприятия направлены на уменьшение количества ДТП и пострадавших в них людей. Кроме того, все новшества в организации движения должны создать максимально удобные и комфортные условия для передвижения горожан.

В этом году на перекрестке ул.Первомайской с ул.Фрунзе запланировано ввести в строй новый светофор. Здесь наблюдается большой поток автомобилей и пешеходов, и установка электрического регулировщика была первой необходимостью для исключения аварийных и заторовых ситуаций. А на пересечении ул.Первомайской с ул.Я.Купалы появится дополнительная секция со стрелкой налево, что поможет повысить безопасность при выполнении маневра.

В планах районной Госавтоинспекции и установка десяти искусственных неровностей. Хотя многие автомобилисты зачастую сетуют на них, как показывает практика, подобный вид технических средств дорожного движения способствует снижению количества ДТП, а также их последствий. Так, "спящие полицейские" появятся на местных проездах 2-го переулка Багратиона, 19 и ул.Антоновской, 32, перекрестках ул.Холмогорской с 2-м Дражненским переулком. Кроме того, искусственные неровности появятся на улицах Липковской, Болотной, Филимонова, проезде Дачном и Наклонном переулке.

С целью исключения парковки автомобилей в первой полосе для движения, а также уменьшения количества дорожных аварий с участием детей, которые происходят по причине выхода на проезжую часть несовершеннолетних из-за стоящего транспорта, в районе столичной школы №10 (пер. Броневой, 12 и пер.Козлова, 16Б) и гимназии №7 (ул.Захарова, 67, к.2) в нынешнем году предусмотрено заужение проезжей части.

Не останутся без внимания Госавтоинспекции и пешие участники дорожного движения. Для них спроектированы новые пешеходные переходы. В ближайшем будущим их разместят на пер.Козлова около дома №10, на улицах Геологической и Высокой рядом с остановками общественного транспорта, на ул.Филимонова около дома №8. Аварийные пешеходные переходы, где фиксируются дорожно-транспортные происшествия, оснастят дополнительными лампами уличного освещения.-0-