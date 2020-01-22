ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 22 января 2020
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:18 Витебский МРЗ в 2019 году увеличил вдвое инвестиции в техперевооружение Регионы
15:57 Интерактивный музей человека откроется во Дворце Республики Культура
15:56 В Витебске мошенники обманули доверчивых граждан на Br120 тыс. Происшествия
15:44 Мингорисполком и облисполкомы 25 января проведут прямые телефонные линии Общество
15:31 Предложенную гомельской молодежью деловую игру подхватили во всех регионах страны Регионы
15:23 Новые площадки под жилую застройку появятся в Могилеве Регионы
14:53 Магистранты из ОАЭ пройдут обучение в Белгосуниверситете Общество
14:50 Работа депутатского корпуса должна быть реальной, эффективной и нацеленной на результат - Кочанова Общество
14:47 Монтажная люлька с рабочим упала с высоты 14-го этажа в Минске Происшествия
14:40 МАРТ установил тарифы на электроэнергию для приравненных к населению организаций Экономика
14:32 Лыжник Глеб Шакель станет знаменосцем белорусской команды на закрытии юношеской Олимпиады Спорт
14:31 Парень из Гродно печатал деньги на принтере Происшествия
14:29 Новая линейка беспроводных пылесосов от LG с технологией Power Drive Mop Технологии
14:27 Белорусы почти вдвое увеличили потребление 4G-трафика в сети МТС за год Общество
14:24 Интернет на скорости до 200 Мбит/сек и дополнительные возможности: МТС запустил новую услугу "X7" Технологии
14:22 Банк ВТБ (Беларусь) наградил победителей рекламных игр с Visa Общество
14:19 В школе любил химию и баскетбол: Турчин ответил на вопросы учеников года Минской области Регионы
14:14 Можно ли рассчитаться семейным капиталом за квартиру, купленную в лизинг - отвечает адвокат Общество
14:02 КГК проводит опрос о доступности и качестве услуг в сфере культуры в Гродненской области Регионы
14:00 Восемь белорусских дзюдоистов выступят на турнире серии Гран-при в Израиле Спорт
13:57 В Добруше в верховьях Ипути из-за ЧП на гидросооружении уровень воды упал почти на 2 м Регионы
13:54 Финал "Пионерского квиза" пройдет в Минске 18 февраля Общество
13:52 Акция памяти объединит школы мира Витебской области в День снятия блокады с Ленинграда Регионы
13:27 Логойская стройфирма "сэкономила" за три года на налогах более Br660 тыс. Происшествия
13:18 В Минске проанализируют ситуацию с самовольным строительством в частном секторе Регионы
13:17 Белорусская фан-зона будет работать на острове Хоккайдо во время Игр-2020 Общество
13:12 Белорусский рубль на торгах 22 января укрепился к трем основным валютам Экономика
13:01 Президентом Греции впервые станет женщина В мире
12:59 Госсекретарь США Майкл Помпео совершит визит в Минск 1 февраля Политика
12:40 Гродно и Белосток планируют совместный музыкальный фестиваль Культура
Все новости
Все новости
Регионы
22 января 2020, 15:23

Новые площадки под жилую застройку появятся в Могилеве

Владимир Кухарев
Владимир Кухарев

22 января, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Две площадки под жилую застройку появятся в Могилеве. Об этом во время встречи с трудовым коллективом ОАО "Стройтрест №12" Управляющая компания холдинга "СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ" рассказал вице-премьер Владимир Кухарев. Встреча прошла во время единого дня информирования, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи
Во время встречи

Генеральный директор ОАО "Стройтрест №12" Дмитрий Морозов
Генеральный директор ОАО "Стройтрест №12" Дмитрий Морозов

"По итогам прошлого года в Беларуси было построено свыше 4 млн кв.м жилья. В стране реализуется ряд программ, которые позволяют нашим гражданам получить необходимые метры. Растут семьи, а вместе с ними растут города. Могилев не исключение. В городе появились две новые площадки для застройки жилыми многоквартирными домами", - отметил вице-премьер.

Новые площадки разместились в микрорайонах Соломинка и Коминтерн (район бывшего завода "Техноприбор"). До этого строительство жилых многоквартирных домов здесь было невозможно: площади находились в сельскохозяйственном обороте. Кроме того, в 2017 году был утвержден новый генплан Могилева: эти территории были исключены из перспективной застройки.

"Городу нужно продолжать развиваться и расти, нам стало тесно. Мы обратились к главе государства с обоснованием, где детально рассказали о планах на эти площадки. Мы получили одобрение на поэтапное освоение данных территорий, - рассказал заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Пархамович. - Планы застройки хранятся уже давно. Сейчас необходимо их откорректировать: изменятся нагрузки на тепловые и электрические сети, здесь полностью поменяется инфраструктура. К осени планируем закончить все экспертизы и согласования".

Руслан Пархамович
Руслан Пархамович

На первом этапе реализации проекта в микрорайоне Соломинка намерены на 85 га построить около 305 тыс. кв.м жилой площади. В микрорайоне Коминтерн на 45 га планируют разместить около 150 тыс. кв.м жилья.

Сейчас в Могилеве реализуются крупные проекты не только в сфере жилищного строительства: начато возведение поликлиники в Казимировке, объездного шоссе, реконструируется участок дороги Р-122. После встречи с коллективом стройтреста вице-премьер посетил значимые для города строительные площадки. Одна из них - дорога-дублер улиц Якубовского - Загородное шоссе. Сейчас здесь начался подготовительный этап: идет демонтаж зданий и конструкций. Его планируют закончить к марту. Как отметил Владимир Кухарев, задача у строителей сложная, но выполнимая. Необходимо грамотно сформировать рабочий график и вовремя устранять появляющиеся вопросы. Кроме этого, вице-премьер ознакомился со строительством гребного канала на Фатинском заливе и реконструкцией участка дороги Р-122.-0-

Владимир Кухарев во время изучения плана строительства дороги-дублера "Загородное шоссе - улица Якубовского"
Владимир Кухарев во время изучения плана строительства дороги-дублера "Загородное шоссе - улица Якубовского"

Реконструкция участка дороги Р-122
Реконструкция участка дороги Р-122

Инженер-геодезист Алексей Семченко во время реконструкции участка дороги Р-122
Инженер-геодезист Алексей Семченко во время реконструкции участка дороги Р-122

Фото Олега Фойницкого

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье Могилев строительство
Новости рубрики Регионы
Витебский МРЗ в 2019 году увеличил вдвое инвестиции в техперевооружение
Фото "Гомельская правда" Предложенную гомельской молодежью деловую игру подхватили во всех регионах страны
Александр Турчин. Фото из архива В школе любил химию и баскетбол: Турчин ответил на вопросы учеников года Минской области
Фото из архива КГК проводит опрос о доступности и качестве услуг в сфере культуры в Гродненской области
Фото vdobrushe.by В Добруше в верховьях Ипути из-за ЧП на гидросооружении уровень воды упал почти на 2 м
В музее школы №28 Витебска. Фото из архива Акция памяти объединит школы мира Витебской области в День снятия блокады с Ленинграда
Главное
Александр Лукашенко Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30-40% от необходимых объемов нефти
Благодарность Президента объявлена 13 представителям различных сфер деятельности
Работа депутатского корпуса должна быть реальной, эффективной и нацеленной на результат - Кочанова
Философия света Марии Исаёнок: в галерее "АртХаос" открывается персональная выставка художницы
Топ-новости
Госсекретарь США Майкл Помпео совершит визит в Минск 1 февраля
"Стамбул" и "Александрия": два новых столичных адреса в комплексе "Минск Мир"
Нового гендиректора Национального аэропорта Минск назначат в ближайшее время - Сикорский
Интернет на скорости до 200 Мбит/сек и дополнительные возможности: МТС запустил новую услугу "X7"
Можно ли рассчитаться семейным капиталом за квартиру, купленную в лизинг - отвечает адвокат
Посольство Беларуси дало рекомендации в связи со вспышкой пневмонии в китайском Ухане
МАРТ установил тарифы на электроэнергию для приравненных к населению организаций
Пресс-конференция о реализации проекта "Зеленые города" пройдет 23 января в БЕЛТА
Новые площадки под жилую застройку появятся в Могилеве
РЕПОРТАЖ: Потушить горящий самолет, прыгнуть в воду с крыла и разрубить обшивку: как готовят бортпроводников
Новому КоАП нужны четкие формулировки, дифференциация штрафов - КГК
Мингорисполком и облисполкомы 25 января проведут прямые телефонные линии
IV Фестиваль искусств белорусов мира соберет около 250 участников
В Минске проанализируют ситуацию с самовольным строительством в частном секторе
Белорусская фан-зона будет работать на острове Хоккайдо во время Игр-2020
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.