Новые площадки под жилую застройку появятся в Могилеве

22 января, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Две площадки под жилую застройку появятся в Могилеве. Об этом во время встречи с трудовым коллективом ОАО "Стройтрест №12" Управляющая компания холдинга "СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ" рассказал вице-премьер Владимир Кухарев. Встреча прошла во время единого дня информирования, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

Генеральный директор ОАО "Стройтрест №12" Дмитрий Морозов

"По итогам прошлого года в Беларуси было построено свыше 4 млн кв.м жилья. В стране реализуется ряд программ, которые позволяют нашим гражданам получить необходимые метры. Растут семьи, а вместе с ними растут города. Могилев не исключение. В городе появились две новые площадки для застройки жилыми многоквартирными домами", - отметил вице-премьер.

Новые площадки разместились в микрорайонах Соломинка и Коминтерн (район бывшего завода "Техноприбор"). До этого строительство жилых многоквартирных домов здесь было невозможно: площади находились в сельскохозяйственном обороте. Кроме того, в 2017 году был утвержден новый генплан Могилева: эти территории были исключены из перспективной застройки.

"Городу нужно продолжать развиваться и расти, нам стало тесно. Мы обратились к главе государства с обоснованием, где детально рассказали о планах на эти площадки. Мы получили одобрение на поэтапное освоение данных территорий, - рассказал заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Пархамович. - Планы застройки хранятся уже давно. Сейчас необходимо их откорректировать: изменятся нагрузки на тепловые и электрические сети, здесь полностью поменяется инфраструктура. К осени планируем закончить все экспертизы и согласования".

Руслан Пархамович

На первом этапе реализации проекта в микрорайоне Соломинка намерены на 85 га построить около 305 тыс. кв.м жилой площади. В микрорайоне Коминтерн на 45 га планируют разместить около 150 тыс. кв.м жилья.

Сейчас в Могилеве реализуются крупные проекты не только в сфере жилищного строительства: начато возведение поликлиники в Казимировке, объездного шоссе, реконструируется участок дороги Р-122. После встречи с коллективом стройтреста вице-премьер посетил значимые для города строительные площадки. Одна из них - дорога-дублер улиц Якубовского - Загородное шоссе. Сейчас здесь начался подготовительный этап: идет демонтаж зданий и конструкций. Его планируют закончить к марту. Как отметил Владимир Кухарев, задача у строителей сложная, но выполнимая. Необходимо грамотно сформировать рабочий график и вовремя устранять появляющиеся вопросы. Кроме этого, вице-премьер ознакомился со строительством гребного канала на Фатинском заливе и реконструкцией участка дороги Р-122.-0-

Владимир Кухарев во время изучения плана строительства дороги-дублера "Загородное шоссе - улица Якубовского"

Реконструкция участка дороги Р-122

Инженер-геодезист Алексей Семченко во время реконструкции участка дороги Р-122

Фото Олега Фойницкого