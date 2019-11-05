Новые поезда могут начать перевозку пассажиров на второй линии минского метро в I квартале 2020 года

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые электропоезда, изготовленные ЗАО "Штадлер Минск" для Минского метрополитена, возможно, начнут перевозить пассажиров на второй (Автозаводской) линии столичной подземки в первом квартале 2020 года. Об этом сегодня сообщил журналистам директор ГП "Минский метрополитен" Владимир Сотников, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Сотников

В январе 2017 года руководство Минского метрополитена и "Штадлер Минск" подписали договор на поставку десяти поездов метро для столицы: шести четырехвагонных и четырех пятивагонных поездов. При этом задействованы кредитные ресурсы банков под гарантии Мингорисполкома. В текущем году шесть поездов должны поступить в пользование столичной подземки, остальные четыре будут поставлены в 2020 году в соответствии с графиком. Два состава уже находятся в электродепо "Могилевское", третий перегонят сюда сегодня ночью. По словам директора "Штадлер Минск" Филиппа Брунера, три оставшихся четырехвагонных поезда поставят в течение месяца.

"Действующие поезда Минского метрополитена имеют срок службы 31 год, они уже заметно износились. Поэтому Мингорисполком поддержал нас в замене поездов на первой и второй линиях, - рассказал Владимир Сотников. - Данные поезда пока находятся в собственности "Штадлер Минск". После испытаний потребуется еще обкатка поездов на безотказную работу. Они будут периодически эксплуатироваться на второй линии. И только после приемки составов комиссией можно будет перевозить пассажиров. Т.е. до конца года поезда будут приняты в постоянную эксплуатацию, а в первом квартале 2020 года, возможно, начнут перевозить пассажиров на второй линии".

"Пока не откроется третья линия метро, четырехвагонные поезда будут обслуживать Автозаводскую линию. Потом они перейдут на эксплуатацию на третью, а у нас здесь останутся пятивагонные. И будем в дальнейшем обновлять парк", - добавил начальник электродепо "Могилевское" Евгений Талако.

Первый электропоезд модели М110 был поставлен в апреле этого года и по сентябрь проходил комплекс испытаний. "Были определенные моменты, которые завод устранял. Могу сказать, что сегодня первый поезд готов к приемке и дальнейшей эксплуатации", - отметил Владимир Сотников.

Сегодня журналисты стали первыми "пробными" пассажирами и смогли оценить новинку в действии: просторный салон, пониженный уровень шума, зарядку для гаджетов.

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Завод "Штадлер Минск" был официально открыт 20 ноября 2014 года. Предприятие входит в состав швейцарской компании "Штадлер Рейл Групп", которая уже более 75 лет является одним из ведущих европейских производителей железнодорожного подвижного состава. "Штадлер Рейл Групп" имеет также филиалы в Австрии, Австралии, Алжире, Великобритании, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Венгрии, Польше, Чехии, Италии и США.-0-

Фото Максима Гучека