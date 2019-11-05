Новые поезда могут начать перевозку пассажиров на второй линии минского метро в I квартале 2020 года

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 5 ноября 2019
Минск Переменная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Новости
11:46 В Беларуси рекультивировали более 240 мини-полигонов в январе-сентябре Общество
11:45 В Мозыре задержан пьяный бесправник Происшествия
11:44 Слова Лукашенко о "не наших войнах" в РФ восприняли гипертрофированно и не в том контексте - политолог Политика
11:44 Досрочная выплата пенсий за 7 ноября началась в Беларуси Общество
11:37 Минэкономики ожидает роста ВВП в IV квартале благодаря транспортной сфере и сельскому хозяйству Экономика
11:35 От мечты к результату: 2 месяца стратегии развития женского бизнеса от профессионалов! Экономика
11:23 Правительство требует предметно разобраться в ситуации на предприятиях с низкой зарплатой Экономика
11:22 Дожди и до +15°С ожидается в Беларуси 6 ноября Общество
11:16 Новые поезда могут начать перевозку пассажиров на второй линии минского метро в I квартале 2020 года Регионы
11:12 В Новополоцке на переходе погибла женщина Общество
11:11 Анджелину Джоли эвакуировали со съемок Marvel из-за бомбы Калейдоскоп
11:04 Макей посещает с визитом Швецию Политика
11:00 Пресс-конференция о наведении порядка на земле и благоустройстве территорий проходит в БЕЛТА Общество
10:57 Правительство обеспокоено растущим импортом продовольствия Экономика
10:51 Кристина Орбакайте шокировала поклонников новой прической Калейдоскоп
10:39 Румас: ситуация в экономике Беларуси не устраивает правительство Экономика
10:38 Facebook поменял логотип, чтобы избежать путаницы Технологии
10:12 "Штадлер Минск" показал новый электропоезд для столичной подземки Экономика
10:10 Температурные рекорды побиты 4 ноября в Минске, Могилеве и Бресте Общество
10:09 В Мстиславском районе ищут в лесу женщину Происшествия
10:03 Австрийско-белорусский бизнес-форум пройдет 12 ноября в Вене Экономика
10:00 В Орше открывается завод по производству стальных бесшовных баллонов Регионы
09:56 Поликлиники и больницы изменят график работы в ноябрьские выходные и праздники Общество
09:49 На первом энергоблоке БелАЭС завершились испытания гермооболочки Экономика
09:43 В Минске водитель пытался скрыться от ГАИ и совершил ДТП Происшествия
09:35 Легковушка сбила пешехода в Полоцком районе Происшествия
09:35 Четырехдневная рабочая неделя в Microsoft увеличила продуктивность на 40% Калейдоскоп
09:24 В Сирии задержали сестру лидера "Исламского государства" В мире
09:18 Заявки на конкурс "От Глобальных целей к локальным действиям" принимаются до 1 декабря Общество
09:08 США выходят из Парижского соглашения по климату В мире
Все новости
Все новости
Регионы
05 ноября 2019, 11:16

Новые поезда могут начать перевозку пассажиров на второй линии минского метро в I квартале 2020 года

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые электропоезда, изготовленные ЗАО "Штадлер Минск" для Минского метрополитена, возможно, начнут перевозить пассажиров на второй (Автозаводской) линии столичной подземки в первом квартале 2020 года. Об этом сегодня сообщил журналистам директор ГП "Минский метрополитен" Владимир Сотников, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Сотников
Владимир Сотников

В январе 2017 года руководство Минского метрополитена и "Штадлер Минск" подписали договор на поставку десяти поездов метро для столицы: шести четырехвагонных и четырех пятивагонных поездов. При этом задействованы кредитные ресурсы банков под гарантии Мингорисполкома. В текущем году шесть поездов должны поступить в пользование столичной подземки, остальные четыре будут поставлены в 2020 году в соответствии с графиком. Два состава уже находятся в электродепо "Могилевское", третий перегонят сюда сегодня ночью. По словам директора "Штадлер Минск" Филиппа Брунера, три оставшихся четырехвагонных поезда поставят в течение месяца.

"Действующие поезда Минского метрополитена имеют срок службы 31 год, они уже заметно износились. Поэтому Мингорисполком поддержал нас в замене поездов на первой и второй линиях, - рассказал Владимир Сотников. - Данные поезда пока находятся в собственности "Штадлер Минск". После испытаний потребуется еще обкатка поездов на безотказную работу. Они будут периодически эксплуатироваться на второй линии. И только после приемки составов комиссией можно будет перевозить пассажиров. Т.е. до конца года поезда будут приняты в постоянную эксплуатацию, а в первом квартале 2020 года, возможно, начнут перевозить пассажиров на второй линии".

"Пока не откроется третья линия метро, четырехвагонные поезда будут обслуживать Автозаводскую линию. Потом они перейдут на эксплуатацию на третью, а у нас здесь останутся пятивагонные. И будем в дальнейшем обновлять парк", - добавил начальник электродепо "Могилевское" Евгений Талако.

Первый электропоезд модели М110 был поставлен в апреле этого года и по сентябрь проходил комплекс испытаний. "Были определенные моменты, которые завод устранял. Могу сказать, что сегодня первый поезд готов к приемке и дальнейшей эксплуатации", - отметил Владимир Сотников.

Сегодня журналисты стали первыми "пробными" пассажирами и смогли оценить новинку в действии: просторный салон, пониженный уровень шума, зарядку для гаджетов.

"Штадлер Минск" показал новый электропоезд для столичной подземки"Штадлер Минск" показал новый электропоезд для столичной подземки
Плавный ход, никакой духоты и необходимости напрягать связки, чтобы собеседник услышал. Современные технологии, примененные в новом подвижном составе, обеспечивают надежность, комфорт, снижение уровня шума.

Завод "Штадлер Минск" был официально открыт 20 ноября 2014 года. Предприятие входит в состав швейцарской компании "Штадлер Рейл Групп", которая уже более 75 лет является одним из ведущих европейских производителей железнодорожного подвижного состава. "Штадлер Рейл Групп" имеет также филиалы в Австрии, Австралии, Алжире, Великобритании, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Венгрии, Польше, Чехии, Италии и США.-0-

Фото Максима Гучека

Подписывайтесь на нас в
Telegram и Viber!
Теги
метро Минск
Новости рубрики Регионы
Фото ОАО "БМЗ" В Орше открывается завод по производству стальных бесшовных баллонов
Фото из архива Студента года в Гродненской области выберут 5 ноября
Фото из архива Интеллектуальный спорт, квесты, дебаты - чем минские школьники займутся на осенних каникулах
Фото из архива "Брестоблимущество" до конца года проведет около 100 аукционов
Фото из архива Две мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 5 и 6 ноября
Общежитие Минского колледжа искусств на 240 мест откроют в Прилуках
Главное
Фото из архива Золотовалютные резервы Беларуси к концу 2020 года должны составить не менее $7,3 млрд
Правительство требует предметно разобраться в ситуации на предприятиях с низкой зарплатой
На первом энергоблоке БелАЭС завершились испытания гермооболочки
От мечты к результату: 2 месяца стратегии развития женского бизнеса от профессионалов!
Топ-новости
"Кому и зачем нужно поднимать эту тему?" - Эйсмонт назвала неожиданной реакцию Медведева на слова Лукашенко
Макей посещает с визитом Швецию
Поликлиники и больницы изменят график работы в ноябрьские выходные и праздники
"Штадлер Минск" показал новый электропоезд для столичной подземки
Досрочная выплата пенсий за 7 ноября началась в Беларуси
Пресс-конференция о наведении порядка на земле и благоустройстве территорий проходит в БЕЛТА
Андрейченко: личные приемы помогают выявить системные вопросы
Правительство утвердило положение о призыве на срочную военную службу
Первые итоги "Лістапада-2019": названы победители конкурса национальных киношкол
В Беларуси намерены ужесточить требования к эмитентам жилищных облигаций
Зась обсудил с польским коллегой проблематику международной безопасности
Национальный художественный музей занимает почетное место среди ведущих учреждений мира - Бондарь
Сеть платных дорог в Беларуси будет расширена с 1 декабря
Презентация клипа Лизы Мисниковой для детского "Евровидения" состоится 5 ноября на "Беларусь 1"
Таможенные и пограничные ведомства Беларуси и Литвы определили порядок взаимодействия
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения-2019 Лістапад-2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.