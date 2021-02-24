24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При обновлении подвижного состава новые поезда ЗАО "Штадлер Минск" появятся на первой линии минского метро, сообщил журналистам начальник отдела организации пассажирских перевозок ГП "Столичный транспорт и связь" Александр Каптюх, передает корреспондент БЕЛТА.

Поезда производства белорусского промышленного предприятия "Штадлер Минск" сейчас курсируют на третьей линии метро, а также несколько составов перевозят пассажиров на второй ветке метрополитена. "Они достаточно удобны, имеют сквозные проходы через весь состав. В новых составах есть возможность пассажирам перераспределяться. Кроме того, значительно снижен параметр уровня шума, есть кондиционирование в салонах и кабине машиниста, а также система интерактивного информирования пассажиров", - рассказал Александр Каптюх.

"Следующее поступление вагонов метро предполагается только отечественного производства, поэтому новый тип подвижного состава в скором будущем появится и на первой линии метрополитена. Данные поезда оборудованы системой централизованного автоведения, которое осуществляется под контролем машиниста", - подчеркнул начальник.

Кроме того, Александр Каптюх отметил, что открытие первого участка третьей линии мало повлияло на работу маршрутной сети наземного транспорта. "Но при продлении этой линии будет уже производиться существенная реорганизация действующей маршрутной сети наземных видов транспорта", - продолжил он.

"Необходимо отметить, что третья линия позволила создать треугольник пересадок. Объем перевозок по третьей линии пока незначительный, однако это снизило нагрузку на пересадочный узел "Купаловская"-"Октябрьская". Уверены, что при дальнейшем продлении линии нагрузка на этот пересадочный узел будет минимизирована", - добавил Александр Каптюх.-0-