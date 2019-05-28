Новые производства по переработке отходов появятся в Минске в этом году

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые линии по переработке отходов общей мощностью 165 тыс. т, а также линия по компостированию растительных отходов появятся в Минске в этом году. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель генерального директора по благоустройству, санитарному содержанию жилищного фонда ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Валентина Барковская на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятия направлены на минимизацию объемов захоронения твердых коммунальных отходов и обеспечению к 2020 году доли их повторного использования не менее 20% от объема образования. По итогам 2018 года доля извлечения и использования коммунальных отходов в столице (без учета сбора металлолома от населения) составляет около 23,3%. Из образовавшихся 818 тыс. т ТКО извлечено 191 тыс. т вторичного сырья, лома черных и цветных металлов - 149 тыс. т.

"С учетом планируемого в 2019 году ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей УП "Экорес" 15 тыс. т и сортировочного завода ОДО "Экология города" 150 тыс. т, а также линии по компостированию УП "Минскзеленстрой" производительностью не менее 70 тыс. куб.м в год (из отходов зеленой массы и древесины), доля использования ТКО к 2020-2021 году уже может составить около 30%, - рассказала Валентина Барковская. - Ввод в эксплуатацию этих производств позволит извлекать около 10 тыс. т вторичного сырья и использовать около 50 тыс. т растительных отходов. Дополнительно рост объемов заготовки в рамках Государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" составит ориентировочно 4 тыс. т вторичных материальных ресурсов, что в сумме позволит увеличить массу повторного использования ТКО до 265 тыс. т в год".

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