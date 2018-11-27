Новые производственные линии запустят до конца года в Глубокском и Толочинском лесхозах

27 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Пять крупных проектов по модернизации деревообрабатывающего производства реализованы в нынешнем году лесхозами Витебского производственного лесохозяйственного объединения (ПЛХО), сообщили корреспонденту БЕЛТА в объединении.

Три из них уже завершены: в Бегомльском лесхозе установлена линия по переработке мелкотоварной древесины, в Верхнедвинском введена в эксплуатацию линия по сортировке древесины, в Лепельском установлено оборудование по переработке древесины крупного диаметра.

Еще два проекта, позволяющие создать в общей сложности около 40 рабочих мест, находятся в стадии реализации: в Глубокский лесхоз поставлена польская технологическая линия производительностью 500 куб.м обрезных пиломатериалов в месяц. Ее стоимость составляет Br530 тыс. Сборка аналогичного оборудования завершится в ближайшее время в деревообрабатывающем цехе Толочинского лесхоза. Ввести в строй данные линии планируется до конца года.

В настоящее время при лесхозах Витебского ПЛХО действуют 16 деревообрабатывающих цехов и два мастерских участка. Общий объем инвестиций за январь-октябрь в деревообрабатывающее производство составил более Br2,3 млн. Рентабельность товарной продукции - 24%. -0-