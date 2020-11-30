Новые ПЦР-лаборатории и профилактика COVID-19 - в Витебске обсудили эпидситуацию в регионе

30 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Витебском облисполкоме прошло заседание областного штаба по противодействию распространению COVID-19. Участники обсудили ситуацию с болезнью в регионе, затронули вопросы проведения новогодних праздников и заострили внимание на важности профилактических мер, передает корреспондент БЕЛТА.

В учреждениях здравоохранения области сегодня есть 10,5 тыс. коек, часть из них выделена для пациентов с коронавирусом. Для их лечения в регионе трудятся более 4,5 тыс. врачей и среднего медицинского персонала. В Витебске, Полоцке, Новополоцке и Орше задействованы 307 студентов Витебского государственного медицинского университета. Рост заболеваемости в регионе продолжается, поэтому приостановлено оказание высокотехнологичной медпомощи.

Николай Каспирович

"Ситуация контролируемая. Медицинские работниками обеспечены средствами индивидуальной защиты, лекарствами и препаратами", - сказал заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Николай Каспирович. Он заверил, что все медики в срок получают положенные им доплаты.

Медики акцентировали внимание на том, что люди не должны забывать о социальном дистанцировании и правильном ношении масок, использовать антисептики и перчатки в магазинах, торговых центрах, транспорте и т.д. Администрация торговых объектов, руководство предприятий должны контролировать обязательное использование масок своими подчиненными. Также будет поручено торговым центрам, чтобы везде работали раздвижные двери при входе - так людям не нужно будет лишний раз прикасаться к поверхностям. Была высказана идея, чтобы пассажиры пригородных маршрутов могли приобретать маски у водителей автобусов. Это планируется организовать в ближайшее время.

Главный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Синкевич рассказал, что специалисты центра еженедельно проверяют 500-700 объектов различных форм собственности на соблюдение эпидемиологических требований.

Он также отметил, что до конца недели должны открыть ПЦР-лаборатории в Орше и Витебской городской центральной поликлинике. "Расширились мощности лаборатории областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Мы работаем в круглосуточном режиме, исследуем порядка 2 тыс. проб в сутки", - добавил Владимир Синкевич.

Владимир Синкевич

Во время заседания штаба эксперты затронули вопрос проведения новогодних праздников. Например, на областную елку приглашены порядка 950 детей. Предложено разделить их на две группы и провести представление дважды. Главный врач Витебской областной клинической инфекционной больницы Татьяна Ковалева предложила не проводить подобные мероприятия. Тогда детям подарки вручат в их учреждениях. Этот вопрос более детально обсудят на ближайшем заседании штаба и примут решение.

Начальник главного управления по образованию облисполкома Дмитрий Хома рассказал, что сегодня школы посещают почти 80% учащихся. В детские сады области ходят порядка 60% малышей. Во всех детских домах региона есть случаи заражения среди детей и сотрудников. Педагоги выполняют требование ношения масок, но есть случаи, когда родители говорят своим детям их не использовать.

По прогнозам медиков, пик заболеваемости в Беларуси ожидается в начале декабря, а плато будет держаться до первых чисел февраля.-0-

Фото Александра Хитрова