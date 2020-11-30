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30 ноября 2020, 14:26

Новые ПЦР-лаборатории и профилактика COVID-19 - в Витебске обсудили эпидситуацию в регионе

Фото из архива
Фото из архива
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30 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Витебском облисполкоме прошло заседание областного штаба по противодействию распространению COVID-19. Участники обсудили ситуацию с болезнью в регионе, затронули вопросы проведения новогодних праздников и заострили внимание на важности профилактических мер, передает корреспондент БЕЛТА.

В учреждениях здравоохранения области сегодня есть 10,5 тыс. коек, часть из них выделена для пациентов с коронавирусом. Для их лечения в регионе трудятся более 4,5 тыс. врачей и среднего медицинского персонала. В Витебске, Полоцке, Новополоцке и Орше задействованы 307 студентов Витебского государственного медицинского университета. Рост заболеваемости в регионе продолжается, поэтому приостановлено оказание высокотехнологичной медпомощи.

Николай Каспирович
Николай Каспирович

"Ситуация контролируемая. Медицинские работниками обеспечены средствами индивидуальной защиты, лекарствами и препаратами", - сказал заместитель начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Николай Каспирович. Он заверил, что все медики в срок получают положенные им доплаты.

Медики акцентировали внимание на том, что люди не должны забывать о социальном дистанцировании и правильном ношении масок, использовать антисептики и перчатки в магазинах, торговых центрах, транспорте и т.д. Администрация торговых объектов, руководство предприятий должны контролировать обязательное использование масок своими подчиненными. Также будет поручено торговым центрам, чтобы везде работали раздвижные двери при входе - так людям не нужно будет лишний раз прикасаться к поверхностям. Была высказана идея, чтобы пассажиры пригородных маршрутов могли приобретать маски у водителей автобусов. Это планируется организовать в ближайшее время.

Главный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Синкевич рассказал, что специалисты центра еженедельно проверяют 500-700 объектов различных форм собственности на соблюдение эпидемиологических требований.

Он также отметил, что до конца недели должны открыть ПЦР-лаборатории в Орше и Витебской городской центральной поликлинике. "Расширились мощности лаборатории областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Мы работаем в круглосуточном режиме, исследуем порядка 2 тыс. проб в сутки", - добавил Владимир Синкевич.

Владимир Синкевич
Владимир Синкевич

Во время заседания штаба эксперты затронули вопрос проведения новогодних праздников. Например, на областную елку приглашены порядка 950 детей. Предложено разделить их на две группы и провести представление дважды. Главный врач Витебской областной клинической инфекционной больницы Татьяна Ковалева предложила не проводить подобные мероприятия. Тогда детям подарки вручат в их учреждениях. Этот вопрос более детально обсудят на ближайшем заседании штаба и примут решение.

Начальник главного управления по образованию облисполкома Дмитрий Хома рассказал, что сегодня школы посещают почти 80% учащихся. В детские сады области ходят порядка 60% малышей. Во всех детских домах региона есть случаи заражения среди детей и сотрудников. Педагоги выполняют требование ношения масок, но есть случаи, когда родители говорят своим детям их не использовать.

По прогнозам медиков, пик заболеваемости в Беларуси ожидается в начале декабря, а плато будет держаться до первых чисел февраля.-0-

Фото Александра Хитрова

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Теги
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