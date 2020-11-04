Новые сервисы и проекты для помощи людям внедрит Гомельская организация БОКК

4 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Итоги работы Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста за прошедшие пять лет, приоритетные задачи на будущее, внедрение новых сервисов и реализацию перспективных проектов обсудили сегодня на отчетно-выборной конференции региональной организации БОКК, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный секретарь БОКК Ольга Мычко подчеркнула, что за последние пять лет Гомельская областная организация приросла серьезными проектами, внедрила сервисы, которые приносят пользу людям, нуждающимся в помощи.

Например, в регионе созданы и работают кризисный центр социализации людей в трудной жизненной ситуации, образовательные центры "Социальное репетиторство" для детей, находящихся в СОП. Помощь одиноким пожилым оказывает медицинская служба "Дапамога", детям-сиротам в больницах - няни-мамы Красного Креста. Для малообеспеченных функционируют "Банки одежды". В минувшем году появилась "Ремесленническая мастерская" по изготовлению игрушек из дерева, мыловарению.

"В этом году в Железнодорожной организации начала работать "Швейная мастерская". В ближайших планах - открытие "Социального пункта проката" специальных приспособлений для инвалидов, пожилых людей, малоимущих граждан в период реабилитации. За сервисами - будущее организации", - подчеркнула председатель областной организации БОКК, член Совета Республики Алла Смоляк.

Она обратила внимание, что организация постоянно ищет новые подходы, создает сервисы, которые направлены на работу с одинокими пожилыми людьми, бездомными, детьми из сложных семей и другими категориями людей.

Алла Смоляк отметила, в последние пять лет областная организация участвовала в реализации 23 международных проектов, 12 государственных социальных заказов. Например, по проекту "Развитие потенциала для трудоустройства", который направлен на работу с уязвимой молодежью, открыто 6 информационных центров. Они расположены на базах управлений по труду, занятости и социальной защите населения в Гомеле, Рогачеве, Корме, Мозыре, Речице. "Промежуточные результаты проекта уже проанализированы и учтены при написании новой инициативы. Она поддержана и будет реализована по проекту ЕС-ПРООН "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" со следующего года в Брагинском районе", - рассказала Алла Смоляк. Она подчеркнула, что Красный Крест работает в самых разных сферах - от паллиативной помощи и гуманитарного просвещения до помощи в чрезвычайных ситуациях.

На конференции избрали председателя областной организации. Единогласно была поддержана кандидатура Аллы Смоляк. "Мы будем и дальше развивать свои возможности, человеческие ресурсы, укреплять сотрудничество во многих направлениях во имя общей цели - помогать людям, которые нуждаются в поддержке", - сказала она. Также участники форума избрали делегатов от региона на XXIV съезд БОКК.-0-