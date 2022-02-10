Новые сервисы планирует открыть БОКК Гомельской области

10 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новые сервисы планирует открыть в Гомельской области Красный Крест, сообщила сегодня на итоговом президиуме Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста заместитель председателя региональной организации Олеся Костюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Олеся Костюк подчеркнула, что БОКК постоянно ищет новые подходы и формы деятельности. "Мы создаем сервисы, которые направлены на работу с одинокими пожилыми людьми, бездомными, детьми из сложных семей и другими людьми, которые нуждаются в поддержке", - сказала она.

"Мы планируем открыть новые сервисы: фитнес-центр на базе Советской районной организации, четыре сервиса по стирке белья для одиноких людей, три швейные мастерские. За сервисами - будущее нашей организации", - убеждена зампредседателя.

Она обратила внимание на то, что в регионе уже успешно работают и пользуются спросом различные сервисы. Это и образовательные центры "Социальное репетиторство" для детей в социально опасном положении, и няни-мамы Красного Креста, которые в больницах ухаживают за детьми, оставшимися без попечения родителей, и "Банки одежды" для малообеспеченных. Медицинская служба "Дапамога" для одиноких пожилых людей действует в 13 районных организациях и обслуживает 219 человек, из них требуют специального ухода 119. "Это люди, полностью утратившие способность к самообслуживанию и передвижению", - уточнила Олеся Костюк.

Кроме того, в Железнодорожном районе Гомеля и в Мозыре открыты пункты проката технических средств социальной реабилитации для инвалидов, пожилых людей, малоимущих. С декабря 2018 года в Гомеле работает кризисный центр социализации людей в трудной жизненной ситуации. В минувшем году в нем получили приют и помощь 40 человек, в том числе трое детей.

В условиях распространения коронавирусной инфекции в регионе успешно апробировали новый проект для людей с ВИЧ. "Работали две мобильные станции для помощи людям, живущим с ВИЧ, преимущественно из отдаленных районов области. Была организована доставка антиретровирусных лекарственных средств, забор крови для мониторинга лечения ВИЧ-инфекции, выдача средств индивидуальной защиты для профилактики распространения COVID-19. Оказывалась информационная и консультационная поддержка. Проект прошел эффективно и будет апробироваться в других областях", - рассказала Олеся Костюк.

Она добавила, что в 2021 году структура Гомельской областной организации не изменилась и объединяет 25 районных организаций. В состав входят 1359 первичных организаций, в минувшем году создано 50 новых первичек. В рядах БОКК в регионе более 202 тыс. человек.

Генеральный секретарь БОКК Дмитрий Шевцов положительно оценил работу Гомельской области, отметив, что регион один из передовых по работе Красного Креста. Он поблагодарил коллективы областной и районных организаций, волонтеров за труд, милосердие и пожелал не сбавлять темпы.-0-

Красный Крест в Гомельской области помог привиться от COVID-19 более чем 4 тыс. пожилых сельчан в 2021 году