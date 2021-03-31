Новые специальности предложат абитуриентам три вуза Витебской области

31 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В трех высших учебных заведениях Витебской области для абитуриентов будут доступны четыре новые специальности, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузах региона.

Две новые специальности появятся в Полоцком государственном университете. Во время вступительной кампании факультет компьютерных наук и электроники будет набирать молодых людей на специальность IT-профиля "компьютерная физика". Подобное направление - требование рынка труда. Для поступления нужно сдать ЦТ по физике, математике, белорусскому или русскому языку. Еще в ПГУ появится специальность "лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций", ее откроет гуманитарный факультет. По окончанию обучения студенту присвоят квалификацию "Специалист по межкультурным коммуникациям. Переводчик-референт". Для поступления на эту специальность нужно пройти ЦТ по иностранному языку, русскому/белорусскому и истории Беларуси. Срок обучение - 4 года.

Еще по одной специальности откроют Витебский государственной университет имени П.М. Машерова и Витебский государственный технологический университет (ВГТУ). В ВГУ этим летом начнут набирать на "информационные системы и технологии (в здравоохранении)". Обучение будет включать как изучение IT-дисциплин, так и блок медицинских предметов. На факультете экономики и бизнес-управления ВГТУ появится специальность "информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте)". Выпускникам присвоят квалификацию "Программист. Бизнес-аналитик".

Кроме того, в этом году в Витебском технологическом университете на специальности "маркетинг" появится новая специализация "маркетинг в электронной коммерции". Во время учебы студенты научатся проводить медиапланирование, маркетинговые исследования в интернете, создавать сайты и выполнять SEO-оптимизацию, заниматься созданием и продвижением брендов в сети и другим навыкам. Выпускники получат квалификацию "маркетолог-экономист" и смогут найти себя в IT-отрасли, сфере услуг, электронной торговле, открыть свой бизнес.

Университеты Витебской области во время вступительной кампании 2021 года планируют взять на бюджет порядка 2 тыс. студентов.-0-