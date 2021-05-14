Новые способы оплаты проезда в общественном транспорте планируют внедрить в Минске

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые способы оплаты проезда в наземном общественном транспорте планируют внедрить в Минске. Об этом сообщил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время встречи со студентами Белорусского государственного экономического университета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Оплата за проезд должна вноситься своевременно. Знаем, что существующая модель расчета за проезд в наземном общественном транспорте населению не очень нравится, поэтому работаем над внедрением новых способов. Возможность выбора оплаты будет такая же, как и в метро", - сказал Владимир Кухарев.

На встрече поднимали и другие вопросы, которые касались общественного транспорта. В частности, для улучшения экологической обстановки в Минске ежегодно увеличивают закупки электротранспорта.

Также был задан вопрос, сохранят ли в столице трамвайную сеть. Председатель Мингорисполкома ответил, что данный вид транспорта актуален среди жителей города, поэтому он продолжит ездить в столице.-0-