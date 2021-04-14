14 апреля, Кличев /Корр. БЕЛТА/. Новые сушильные камеры установят в Кличевском лесхозе в нынешнем году. Об этом сообщил директор ГЛХУ "Кличевский лесхоз" Владимир Косенков во время посещения предприятия помощником Президента - инспектором по Могилевской области Леонидом Мартынюком, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году запустили пеллетное производство, сейчас закупили новую сортировочную установку, которая будет сортировать древесину до 25 см в диаметре с градацией 1-2 см. Это позволит увеличить выход экспортной продукции на 10%. Также будем менять сушильные камеры - закупаем новые. Закупаем также новую технику - лесовозы, форвардеры и другую. Процесс обновления техники и оборудования идет непрерывно. Это позволяет увеличивать выручку на одного сотрудника, обеспечивает рост заработной платы", - рассказал директор лесхоза.

Продукция Кличевского лесхоза

Кличевский лесхоз ежемесячно экспортирует продукции более чем на $300 тыс. - это пиломатериалы, оцилиндрованная древесина и теперь добавились пеллеты. "За прошлый месяц экспортировали пеллет на сумму более $100 тыс. Дальше будем наращивать объемы. Кроме этого, увеличим объемы сухой древесины, что станет возможным после запуска новых сушильных камер. В месяц мы заготавливаем 27 тыс. куб.м древесины, около 1,2 тыс. куб.м пиломатериалов, 900 куб.м оцилиндрованной древесины. В прошлом месяце уже произвели более 1,4 тыс. т пеллет", - сказал Владимир Косенков.

Пеллетное производство в Кличеве появилось в прошлом году. "Пеллеты сейчас отгружаем в Данию. Пиломатериалы, помимо Китая, поставляются в страны Западной Европы. После открытия пеллетного завода ввели еще 12 новых рабочих мест, - отметил директор. - Пеллетный завод был открыт в прошлом году, однако на производственную мощность мы вышли только в прошлом месяце. В год должны выпускать 17-18 тыс. т пеллет. Наша линия уже производит 80% заявленных объемов. Сырья хватает, спрос устойчивый, продукция на складе не задерживается. В завтрашний день смотрим с уверенностью".

Леонид Мартынюк и Владимир Косенков

Как отметил помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк, это предприятие не просто важно для региона - оно является той основой, которая обеспечивает людей в районе рабочим местом и достойной заработной платой. "Это еще показывает, что на наших территориях можно создавать хорошее производство, которое интересно не только для внутреннего рынка, но и внешнего вектора. Стоит отметить, что пеллетное предприятие здесь создавалось за счет собственных средств. Умение инвестировать - это тоже важный элемент развития как района, так и региона, - подчеркнул Леонид Мартынюк. - Недавно открытый завод уже доказал свою рентабельность. И в будущем он станет центром притяжения для мелких фирм и предпринимателей, которые не знают на сегодняшний день, куда можно убрать опилки и излишки производства. А здесь их готовы покупать, перерабатывать и выпускать качественный продукт с высоким спросом. Это хороший инвестиционный проект на основе крупного предприятия, который позволил расширить его возможности".

После этого Леонид Мартынюк ознакомился с условиями хранения сельскохозяйственной техники УКСП "Совхоз "Доброволец" и с ходом посевной кампании в Кличевском районе.-0-

Продукция Кличевского лесхоза

На территории лесхоза

Пеллетный завод

Сельскохозяйственная техника УКСП "Совхоз "Доброволец"

Леонид Мартынюк и Олег Портник

Фото Олега Фойницкого