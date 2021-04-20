Новые тарифы на социальные услуги установлены в Минской области

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственными учреждениями социального обслуживания, установлены в столичном регионе. Соответствующее решение Миноблисполкома от 1 апреля 2021 года №227 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Так, фиксированный тариф на социальные услуги , предоставляемые в соответствии с законодательством на возмездной основе территориальными центрами социального обслуживания населения (кроме тех, что оказываются отделением круглосуточного пребывания), включенные в перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг госучреждений соцобслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами, без учета стоимости материалов, используемых при оказании этих услуг, составит Br0,71 за час (кроме услуг сиделки) и Br1 за час - на услуги сиделки. Прежде этот тариф составлял Br0,65.

Также решением устанавливается предельный норматив рентабельности для определения суммы прибыли, подлежащей включению в регулируемые тарифы на социальные услуги ТЦСОН, не включенные в перечень либо предоставляемые сверх норм и нормативов обеспеченности граждан бесплатными и общедоступными социальными услугами, на уровне 10% к себестоимости этих услуг.

Определены предельные максимальные тарифы на социальные услуги стационарных госучреждений. На услуги домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями психофизического (физического) развития - это Br30,11 за сутки; для престарелых и инвалидов - Br35,86; психоневрологических домов-интернатов для престарелых и инвалидов - Br27,32; отделением круглосуточного пребывания ТЦСОН - Br24,06 за сутки.-0-