Новые тарифы на услуги населению по обращению с твердыми отходами установлены в Минске

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске установлены тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые населению. Соответствующее решение Минского горисполкома №4134 от 28 декабря 2020 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Установлены предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые населению, субсидируемые государством. Так, в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом, тариф с 1 января составит Br9,1226 за 1 куб.м, в домах, где мусоропровод отсутствует либо не функционирует, - B7,592 за 1 куб.м. С 1 июня - Br8,9775 и Br7,4469 соответственно.

Предельные максимальные тарифы на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказываемые населению, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, также с 1 января составят Br9,1226 и Br7,592 за 1 куб.м соответственно в домах с мусоропроводом и без него; с 1 июня - Br8,9775 и Br7,4469.-0-