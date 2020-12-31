Новые тарифы на ЖКУ для населения установлены в Минске

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске установлены тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2021 году, оказываемые населению. Соответствующее решение Мингорисполкома №4133 от 28 декабря 2020 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом установлены тарифы на техническое обслуживание на уровне предельных. С 1 января за квадратный метр площади минчане будут платить 13,22 копейки, а с 1 июня - 12,38 копейки, за техобслуживание лифта - Br1,5 на одного проживающего, с 1 июня - Br1,43. Это услуги, субсидируемые государством. Установлены и нормативы отчислений на капремонт: 18 копеек за 1 кв.м.

Тарифы на ЖКУ населению, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, следующие: за 1 кв.м площади - 14,19 копейки, а с 1 июня - 13,35 копейки, за техобслуживание лифта - Br1,58 на одного проживающего, с 1 июня - Br1,5 (с 1 сентября расчет установлен за 1 кв.м - 6,25 копейки).

Фиксированный тариф на водоснабжение установлен с 1 января в размере 92,83 копейки за кубометр воды, а за водоотведение - 59,33 копейки за 1 кубометр.

Тарифы вступают в силу с 1 января.-0-