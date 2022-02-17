Новые точки притяжения появятся в городском парке Жабинки

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17 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке в городском парке появятся новые точки притяжения, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель райисполкома Вадим Кравчук. "Сейчас проводим работу по реанимации парка, вовлечению его в городскую среду с полноценной зоной комфорта и отдыха. Служба ЖКХ занимается очисткой озера, что даст возможность восстановить фонтан. Он не работал более 10 лет. К 1 мая мы хотим его отремонтировать и включить", - рассказал Вадим Кравчук. В марте-апреле в парке обустроят еще одну детскую площадку. Игровой комплекс уже закуплен. С наступлением тепла специалисты приступят к монтажу конструкций. Также есть идеи, связанные с освещением: предлагается сделать прожекторную подсветку. Реализовать задуманное намечено к лету. "Хотим, чтобы в нашем парке появились новые точки притяжения. Место перспективное. Дальше будем рассматривать возможность вхождения индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере общественного питания", - пояснил председатель райисполкома. Он добавил, что парк располагается на 16 га. Параллельно коммунальщики будут заниматься озеленением. В частности, прошлой осенью в День матери в парке заложили аллею. Эту традицию в районе намерены продолжать каждый год.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!