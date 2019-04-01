Новые участки для жилищного строительства определены в Минске в районе ул. Свислочской и МКАД

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение проекта детального планирования территории в границах ул. Голодеда - ул. Машиностроителей - Минская кольцевая автомобильная дорога - ул. Свислочская (внесение изменений) пройдет в Минске с 8 апреля по 2 мая, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района столицы.

Проектируемая территория занимает площадь 43,3 га, входит в состав общественной зоны, застроенной специализированными объектами городского значения. Здесь предусмотрена трансформация застройки, возведение многоэтажных жилых домов. Усадебные дома, расположенные на участке, подлежат сносу.

Ожидается, что численность населения района вырастет с 800 до 2,3 тыс. человек. На первом этапе до 2024 года построят 450 квартир из запланированных 700 общей площадью 49,8 тыс. кв.м. Социальная инфраструктура будет представлена детским садом, школой, продовольственными и непродовольственными магазинами, предприятиями общественного питания и бытового обслуживания, помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий.

Презентация проекта состоится 10 апреля в 18.30 в здании средней школы №43, с проектными материалами можно ознакомиться по 22 апреля в здании администрации.-0-