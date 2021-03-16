Новые условия промыслового вылова угря установлены в Витебской и Минской областях

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 апреля по 30 мая в Минской области и с 10 апреля по 8 июня - в Витебской установлены новые условия промыслового вылова угря. Соответствующее постановление Минприроды от 5 марта 2021 года №6 "Об определении мест и условий промыслового вылова угря без соблюдения промысловой меры в рыболовных угодьях в 2021 году" опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Промысловый вылов угря без соблюдения промысловой меры в указанный период в двух регионах осуществляется стационарными ловушками в реках Друйка, Дрисвята, Свиранка.

Переносными ловушками с ячеей не менее 16 мм в этот период добывать угря без соблюдения промысловой меры можно на акватории озер Нобисто-Дедино, Укля, Висяты, Иказнь, Дривяты, Войсо, Струсто, Неспиш, Болойсо, Недрово, Снуды, Волос Северный, Большие Швакшты, Сита, Важа, Туросы в радиусе не более 250 м от мест впадения, истока водотоков или соединения с другими водными объектами (места установки ловушек указаны в прилагаемом перечне). А также в реках Окуневка, Рака, в протоке между озерами Струсто и Войсо, реках Друйка, Дробня, Скема, Нарочанка, Смолка, Свирянка, Мяделка (места установки ловушек также указаны в прилагаемом перечне).-0-