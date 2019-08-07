Новые виды животных могут появиться в вольерах и сафари-парке Браславского района

7 августа, Браславский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Вольерно-прудовое хозяйство национального парка "Браславские озера" планирует разнообразить видовой состав обитающих здесь животных и птиц, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник вольерно-прудового хозяйства Антон Пантелеенко.

Антон Пантелеенко

Хозяйство включает демонстрационные вольеры, сафари-парк и рыбопитомник. В вольерах содержатся медведь, волки, лисы, еноты, пятнистые олени, кабан и фазаны. Последних начали выращивать с прошлого года. Сафари-парк занимает территорию площадью 1,3 тыс. га, где живут олени, лани, лоси, зубры и косули. Прокатившись на велосипеде по маршруту вольерного хозяйства, можно понаблюдать за животными в естественной среде обитания. По ходу маршрутов установлены таблички с полезной информацией и указатели, которые не дадут заблудиться.

Антон Пантелеенко рассказал, что выбирать день визита лучше по погоде. Если стоит жара, то желательно приехать с утра либо вечером. Когда погода пасмурная, идет дождь, то в течение всего дня в сафари-парке можно увидеть питомцев. "В планах у нас разнообразить видовой состав животных и птиц - докупить или поискать травмированных животных и выходить их. Хотелось бы запустить в вольеры рысь и лося, другие виды фазанов, например, королевского. Сейчас обрабатываем информацию, думаем, какие животные у нас лучше перезимовывают и будет легче содержать в наших условиях, - отметил Антон Пантелеенко. - Также в настоящее время в сафари-парке идет строительство трассы для квадроциклов. Возможно, еще введем новый велосипедный маршрут".

Весной в хозяйстве было прибавление - родились волчата, благородные олени и зубренок. Но главный любимчик у публики - медведь, которому уже 25 лет. Потапыч в день съедает около 15 кг ячменной каши. В жару 80% времени проводит в бассейне, который установлен в его вольере.

В хозяйство гости в основном приезжают из России, в последнее время больше стало туристов из стран Балтии, Украины. В сезон (с мая до середины августа) посещают 1-2 тыс. человек в месяц.

В день нашего приезда два педагога из Китая рыбачили на одном из прудов хозяйства. Ши Йюнеу и Ли Мэнъна приехали в Браслав по международному сотрудничеству и обучают местных школьников китайскому языку. "В Беларуси очень доброжелательные и приветливые люди. В Браславском районе радует, что мы можем прикоснуться к природе на таком большем пространстве. В современном Китае таких уголков становится все меньше", - сказала Ли Мэнъна.

Еще одним направлением деятельности хозяйства является разведение рыбы. В последующем некоторыми ее видами зарыбляют озера района. Также здесь есть платное рыболовство. В прошлом году был установлен рекорд - рыбак выудил амура весом 8,3 кг.-0-

Фото Александра Хитрова