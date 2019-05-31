31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые заводы в Светлогорске и Добруше позволят лесному комплексу увеличить экспорт до более чем $2,5 млрд. Об этом сегодня на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики сообщил заместитель премьер-министра Владимир Дворник, передает корреспондент БЕЛТА.

С выходом на проектные мощности новых производств в Светлогорске и Добруше экспорт продукции целлюлозно-бумажного производства увеличится примерно на $400 млн, сказал Владимир Дворник. "Новые заводы в Светлогорске и Добруше позволят лесному комплексу выйти на экспорт более $2,5 млрд и на внешнеэкономическое сальдо - более $1,5 млрд", - отметил он.

На предприятиях будет налажен выпуск импортозамещающей продукции - упаковочных материалов, товаров санитарно-гигиенического назначения и так далее. "Это позволит дополнительно получить примерно $150 млн, что обеспечит положительное внешнеэкономическое сальдо по целлюлозно-бумажному комплексу и сэкономит для страны $534 млн", - подчеркнул вице-премьер.

Сейчас основу экспорта деревообратывающих предприятий составляют древесные плиты, фанера, мебель, бумага, картон. Но уже в ближайшее время его структура существенно изменится. На первое место выйдут сульфатная беленая целлюлоза и картон.

Как сообщалось, завод по производству сульфатной беленой целлюлозы будет введен в IV квартале 2019 года. На заводе в Добруше из целлюлозы, полученной в ОАО "Светлогорский ЦКК", будет производиться 200 тыс. т картона в год на сумму около $250 млн. Картон будет вырабатываться из первичного сырья, будет пригоден для контакта с пищевыми продуктами и полностью удовлетворит требования технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".-0-

Фото Геннадия Жинкова