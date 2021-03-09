9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На оперативном совещании в Минском горисполкоме Владимир Кухарев поручил за предстоящее лето обустроить зоны отдыха на недостаточно благоустроенных озелененных территориях в каждом районе столицы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

По итогам предлагается провести конкурс на лучшее благоустройство территорий среди районов города.

Глава Минска также потребовал от городских служб и субъектов хозяйствования более активной работы в ходе весеннего месячника по уборке, благоустройству и озеленению столицы. Руководителям столичных администраций поручено взять на контроль наведение порядка на территориях, закрепленных за столичными предприятиями и организациями.

Обсуждались и предварительные итоги социально-экономического развития Минска за первый квартал. Уже сейчас прогнозируется выполнение городом показателей по номинальной начисленной заработной плате и совокупному объему поступлений в бюджет.

На особом контроле глав администраций районов Минска и комитета по труду, занятости и социальной защите должны оставаться вопросы своевременной выплаты заработной платы. Выполнение нанимателями своих обязанностей по оплате труда сотрудников должно соблюдаться неукоснительно.

Еще одна тема - развитие территорий предприятий столицы, которые используются недостаточно эффективно. К решению вопроса должны быть выработаны концептуальные подходы.

В заключение Владимир Кухарев напомнил о приближающихся школьных каникулах и задачах перед учреждениями образования по организации занятости учащихся в этот период.-0-

Новые зоны отдыха появятся летом в еще необустроенных уголках Минска