Новый арт-объект появился на Троицкой набережной в Могилеве

11 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новый арт-объект "Мова" появился на Троицкой набережной в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском горисполкоме.

"Это скульптура из больших разноцветных букв, которые складываются в слово "мова". В ближайшее время здесь появится бесплатный Wi-Fi от компании А1, которая выступила инициатором проекта", - отметили в горисполкоме.

Автором арт-объекта стал белорусский скульптор Павел Войницкий. По его словам, объект задумывался как объемно-пространственная текстовая инсталляция, которая станет отличным местом для общения, где каждый может уютно расположиться на разноцветных буквах. Могилев стал третьим городом республики, где появился подобный арт-объект.

"Инсталляция в каждом городе будет отличаться от других выбором цветовой гаммы. Цвета специально подбирались так, чтобы показать через них исторические и природные отличия каждого региона. Для Могилева это сочетание зеленого, голубого, желтого, красного и черного. Такая цветовая гамма напоминает о культурных традициях и живописных пейзажах Могилевщины: достижениях местной школы зодчества, культовых постройках храмов прошлых столетий, вековых традициях иконописи и резьбы по дереву, появлении одного из первых городских театров страны, крутых берегах Днепра", - поделился начальник отдела корпоративных коммуникаций компании А1 Николай Бределев.-0-