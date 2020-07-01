Новый бассейн открыли в микрорайоне Казимировка в Могилеве

1 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новый бассейн открыли сегодня в микрорайоне Казимировка в Могилеве. Спортивный объект разместился в средней школе №46, которая приняла своих первых учеников в сентябре прошлого года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Возведение бассейна в средней школе №46 - это второй этап строительства учреждения образования. На работы было затрачено около Br6,5 млн. Стройка шла около 10 месяцев", - рассказал на церемонии открытия председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев. По его словам, посещать спортивный центр смогут и жители района. Продуманы часы посещений, учебные программы для детей, в том числе самых маленьких. Работать с детьми будут профессиональные инструкторы.

В бассейне установлены две чаши. В распоряжении детей постарше и взрослых семь дорожек по 25 м, для маленьких посетителей - детский бассейн. Для малышей, которые только начинают учиться плаванию, есть сухой бассейн.

В спортивном комплексе есть тренажерный зал, спортивные площадки для мини-футбола и волейбола.

Жительница микрорайона Марина Кепина считает открытие бассейна полезным подарком для детей и взрослых. "У нас трое детей разного возраста. Старшая дочка перешла в этой школе в 11-й класс. Нам нравится школа, а появление бассейна - это замечательно: будем оздоравливаться всей семьей, - радуется женщина. - Когда переезжали, Казимировка только начинала застраиваться. И за пять лет появились детский сад, школа, строится большая поликлиника, теперь есть бассейн. Приятно, что микрорайон растет и развивается".

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц отметил, что развитие микрорайона - важный элемент в создании комфортного города. "Этот микрорайон - самый молодой в городе. Сейчас здесь проживают 32 тыс. человек. Есть возможность дополнительной застройки - в будущем здесь будут жить около 50 тыс. человек. И Казимировка нуждается в развитой инфраструктуре, - сказал руководитель облисполкома. - Мы стараемся наладить здесь жизнь. В прошлом году построили школу, оборудованную по последнему слову техники, - в ней учатся около тысячи детей. Сегодня открыли большой и современный спортивный центр. Продолжается строительство поликлиники. Самое важное - это здоровье людей, а это лежит в основе политики нашего государства".

Фото Олега Фойницкого