Новый биогазовый комплекс запущен в Слониме

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый биогазовый комплекс мощностью 272 кВт введен в эксплуатацию на Слонимском водоканале при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития, сообщили БЕЛТА в ЕБРР.

Две установки, профинансированные кредитом ЕБРР на сумму 2,85 млн евро, будут производить около 2 ГВтч экологически чистой энергии в год и удовлетворять около 70% энергопотребности очистных сооружений Слонима. Кроме того, ежегодные выбросы углекислого газа сократятся более чем на 246 тыс. т.

Инвестиции со стороны ЕБРР были дополнены грантовым финансированием правительства Швеции, а также средствами, выделенными Австрией и Финляндией.

"Ожидается, что этот проект послужит примером при реализации аналогичных энергоэффективных решений в других белорусских городах и поможет внедрить более эффективные методы утилизации осадков сточных вод, которые впоследствии могут быть переработаны в удобрения", - отметили в ЕБРР.

Европейский банк реконструкции и развития - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 69 стран, а также ЕС и ЕИБ. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 130 проектов в различных секторах экономики страны.-0-