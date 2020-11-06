Новый детсад на 190 мест открылся в Минске

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый детский сад "Солнышко" на 190 мест открылся сегодня в Московском районе Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

В детсаду на ул.Михаловской будет 10 групп, две из них - для малышей ясельного возраста. Его построили за 11 месяцев.

Для детей здесь есть компьютерная игровая, бассейн, зал для занятий физкультурой, медицинский блок с кабинетом дефектолога. Оборудован при участии МЧС мини-центр безопасности.

Как отметил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, только за последние пять лет в Беларуси ввели 77 дошкольных учреждений. В этом году открыто 16 детсадов, еще один - во Фрунзенском районе Минска - сдадут до конца года.

"В плане обеспеченности детскими садами мы выполняем социальные стандарты во всех регионах страны, за исключением Минского и Барановичкого районов. Мы активно работаем, чтобы удовлетворить потребность в детсадах", - сказал Игорь Петришенко.

По его словам, местами в дошкольных учреждениях обеспечены порядка 47,7% детей в возрасте от года до трех лет, для 98% детей в возрасте от 3 до 6 лет есть места в детсадах.

"Это очень серьезные и хорошие цифры. Все, что нужно от государства, делается, мы обеспечиваем детские сады по самому последнему слову техники", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, в белорусских детсадах обеспечивается соцпакет, которого нет во многих странах. "Питание, занятия спортом, бассейн, музыкальный зал - за границей во многих странах за это все родители дополнительную вносят плату. Порядка 80% за содержание ребенка (в детсаду в Беларуси. - Прим. БЕЛТА) платит государство, около 20% - родители. Это комфортно для любой молодой семьи, государство дает очень серьезную социальную поддержку", - сказал Игорь Петришенко. -0-